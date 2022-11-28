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Дом. Семья28 ноября 2022 10:57

Еноту из Херсона передала виртуальный привет самочка из красноярского зоопарка Майя

Видео опубликовано в телеграм-канале зверька
Глеб ВАЛЕНТИНОВ
Фото: t.me/HersonEnot

Фото: t.me/HersonEnot

Красноярская енотиха Майя передала привет знаменитому собрату из Херсона. Видео приветствия опубликовано в телеграм-канале зверька.

Майя передает привет из клетки в «Роевом ручье» на фоне плаката «СВОих енотов не бросаем». Енот тут же «ответил» новой «подруге»:

- Я в смущении. Мне передала привет енотиха Майя из Красноярска! Майя, ты классная! Страничку твою не нашёл, но очень рад виртуальному знакомству. Спасибо за то, что поддерживаешь нас!

Напомним, что енота их Херсонщины эвакуировали российские десантники. Теперь он является одним из символов специальной военной операции.

Живой уголокОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ