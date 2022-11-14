Красноярская прокуратура отправила в суд дело о перестрелке на участке бизнесмена Гольдмана

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Краевая прокуратура направила в суд уголовные дела в отношении двух мужчин, которые устроили кровавые разборки в Березовском районе. Один из них работал строителем на загородном участке бизнесмена Романа Гольдмана, второй был его соседом. В ходе потасовки они устроили перестрелку.

По версии следствия, изначально конфликт развернулся между двумя строителями на заимке Гольдмана. Один из них, 24-летний парень, схватил принадлежавший бизнесмену карабин «Сайга» и начал стрелять во второго мужчину. Тот получил пулю в поясницу, но сумел сбежать на соседнюю заимку и попросить помощи у ее 71-летнего владельца.

Сосед Гольдмана оказал помощь пострадавшему и, предполагая, что неадекват с «Сайгой» скоро заявится к нему, тоже взялся за оружие – винтовку Мосина, которую незаконно хранил на своем участке. Вскоре строитель и впрямь прибежал на участок, намереваясь добить жертву.

Мужчина направил ствол «Сайги» в лицо хозяину заимки, но тот успел захлопнуть дверь. Чужак начал ломиться в дом, и хозяину пришлось выстрелить из винтовки Мосина сквозь дверь. Выстрел оказался смертельным.

Теперь суду предстоит рассмотреть уголовные дела как в отношении погибшего строителя, так и в отношении его убийцы, который защищал свой участок. Изначально дело против строителя собирались прекратить, но его супруга настояла на суде.

Также под расследование попал сам Гольдман, которого обвиняют в небрежном хранении оружия – именно его «Сайга» чуть не стала орудием расправы над двумя людьми. Бизнесмену запретили покидать Красноярск и выходить из дома вечером до конца ноября. Пока защита Гольдмана знакомится с делом.

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