Netflix снял документальный фильм о Норильске. Стоп-кадр видео

Стриминговый сервис Netflix приостановил свою работу на территории России. Однако наша страна по-прежнему представляет для него интерес. Netflix снял документальный фильм о Норильске. Интересно, чем северный город привлек авторов? Чем вызвано такое любопытство – только ли историей города и непростыми условиями жизни в нем? Возможно, посмотрев фильм полностью, российский зритель найдет ответы на эти вопросы.

Пока что для затравки выдали трейлер, сам по себе вызывающий вопросы. За кадром звучит популярный сингл из американского ретро-мюзикла, который едва ли можно назвать подходящей фоновой музыкой для поставленной темы. А субтитры как бы намекают «мы вам расскажем всю правду».

Судя по видеоряду, фильм покажет Норильск через призму истории, промышленного производства, современных будней и окружающей природы. Но совершенно непонятно – авторы были в городе и самостоятельно проводили съемки? Либо насобирали контент сплошь из социальных сетей и других общедоступных площадок? Премьера назначена на 17 апреля, вот и узнаем.