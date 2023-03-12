В Красноярске ожидается теплая и солнечная рабочая неделя Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцам пообещали довольно теплую рабочую неделю, но с перепадами температур. Прогноз составил портал GISMETEO.

В понедельник ожидается похолодание до -2 градусов. Это будет самый холодный день недели. Ночью похолодает -6 градусов. Погода будет пасмурной и ветреной, возможны порывы до 19 метров в секунду.

Во вторник начнет теплеть. Днем будет переменная облачность, возможен сильный снегопад и метель. Днем ожидается до +1 градусов. Ветер останется довольно сильным, возможны порывы до 13 метров в секунду. Ночью похолодает до -4 градусов.

Со среды по пятницу погода выровняется. Днем солнечно и безветренно с температурой около +1 градуса, кроме четверга, когда потеплеет до +5. А по ночам будут морозы около -5-9 градусов.