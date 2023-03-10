Правительство Красноярского края поддерживает общественные организации, работающие на благо людей. Фото: krskstate

Помощь некоммерческих общественных организаций неоценима там, где речь идет социальной сфере, спорте, образовании и просветительстве и многих других направлениях. Волонтеры – это особая категория неравнодушных людей, которые бескорыстно готовы заботиться о тех, кто в этом нуждается.

Для примера – благотворительный фонд «Феникс», он работает в Красноярске, Сосновоборске, Дивногорске, а также в Сухобузимском, Манском, Емельяновском районах. 22 выездные бригады волонтеров обслуживают на дому тяжелобольных граждан, имеющих невозвратный диагноз и паллиативный статус. По словам Татьяны Станкевич, председателя «Феникса», им удалось создать единственную в крае бесплатную службу транспортировки лежачих больных. А всего у фонда более 1400 благополучателей.

И таких организаций немало. Но чтобы в полной мере оказывать помощь нуждающимся, общественникам самим нужна поддержка, в том числе организационная, методическая и финансовая.

Накануне, 9 марта, губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с лидерами некоммерческих организаций и обсудил с ними реализацию социально значимых проектов. Но в первую очередь глава региона поблагодарил всех за неравнодушную позицию.

- Мы живем в очень крупном и сложном с точки зрения управления регионе. Наша государственная и муниципальная системы органов власти работают достаточно эффективно, но для организации жизни во всех ее проявлениях усилий органов власти порой недостаточно. И тогда на помощь приходят активные и неравнодушные люди, которых в нашем крае очень много. И в области волонтерства, оказания помощи пожилым людям, медицины, здравоохранения, развития спорта общественные организации и органы госвласти работают плечом к плечу. Вы, по сути, гуманистическое продолжение государства. Спасибо вам за это, - сказал Александр Усс.

В крае организована системная поддержка инициатив общественных организаций. Действует автономная некоммерческая организация под названием «Центр поддержки общественных инициатив». Вот уже 18 лет работает краевая грантовая программа «Партнёрство», участниками которой стали сотни тысяч жителей края. Сейчас гранты программы распределяются по 15 номинациям, а в целом фонд программы вырос с 15 до 55 миллионов рублей.

Губернатор отметил, что финансовая поддержка НКО уже в этом году будет увеличена в два раза.