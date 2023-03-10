«Была расстроенная, но держала все в себе»: отец 17-летней погибшей красноярки рассказал о последних днях дочери

Вика П. Фото: соцсети

10 марта в Абакане под окнами многоэтажки нашли тело пропавшей накануне Вики П., которая сама проживала в Красноярске. Следователи проводят проверку.

17-летняя девушка пропала 9 марта. Примерно в 14:00 часов она вышла из дома в Покровке, после чего на связь не выходила. Подростка тут же бросились искать полицейские и волонтеры. Опрашивались друзья и знакомые Вики. Однако никто не мог сказать чего конкретного.

Фото: Поиск пропавших детей. Красноярск

Как рассказал источник «КП-Красноярск», предполагалось, что девушка поссорилась с друзьями, но эта версия не подтвердилась. Все ожидали, что Вика вернется домой сама, но конец у этой истории трагичный. 10 марта девушку нашли в 400 километрах от дома – в столице Хакасии в Абакане. Ее тело лежало неподалеку от многоэтажки на улице Крылова.

Фото: ЦРОК Хакасии

Отец девушки Александр рассказал «КП-Красноярск», что даже не может предположить, что случилось:

- Последние несколько дней она была немного расстроенной, но ничего не рассказывала. Сами понимаете… подростки. Ни с кем у нее конфликтов не было. Обычная девочка, в школе хорошо училась, со всеми ладила, я сам ничего не знаю еще толком. У нее в Абакане даже никого знакомого не было, никто не понимает, что она могла там делать.

Фото: соцсети

В соцсетях Вика последний раз была примерно в 19:30 часов 9 марта. Она стерла все данные, удалила друзей и закрыла страницу. Сейчас в обстоятельствах гибели девушки разбираются следователи. По предварительной версии, смерть красноярки криминального характера не имеет.

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