Пропавшую в Красноярске 17-летнюю школьницу нашли мертвой Фото: Мария ЛЕНЦ

Пропавшую в Красноярске 17-летнюю школьницу нашли мертвой. Информация об этом появилась у волонтеров организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Что произошло, как и где нашли девушку? При каких обстоятельствах? Ответа на это пока нет, но ждем официальной информации от полиции и следкома.

Пока известно следующее: девушка ушла из дома накануне, 9 марта. Примерно в 14 часов. Дом находится в Покровке, на улице Линейной. С собой у нее была маленькая бежевая сумочка на цепочке и телефон. Из пример – высокая (рост 170 сантиметров) и худенькая с большими глазами.

Обнаружив, что ее нет дома, родные тут же начали поиск. К полиции присоединились и волонтеры. Обратились даже к друзьям и одноклассникам девушки, чтобы срочно позвонили. Видимо, уже тогда были тревожные вопросы.

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