В Красноярске ищут ушедшую из дома школьницу

Фото: "Поиск пропавших детей"

В Красноярске разыскивают пропавшую 17-летнюю Виту Прозорову. Школьница сегодня днем ушла из дома в Покровке и до сих пор не объявлялась. Ориентировку разместили волонтеры «Поиска пропавших детей», к поискам подключилась полиция.

Девушка ушла из дома сегодня в 14 часов: она живет в доме на Линейной, 122. В этот момент Вита была одета в короткую черную куртку с капюшоном, предположительно черные джинсы, черные кроссовки с белыми вставками. С собой у девушки была сумочка и телефон.

Волонтеры попросили друзей и одноклассников Виты позвонить по телефону волонтеров 89509966066, гарантируя им анонимность. Также звонить можно на номера дежурной части 8(391)227-44-55 и «112».