В Красноярске на Стрелке начали рыть котлован под будущий храм. Фото: группа ВК !Храм Иоакима и Анны на Стрелке | КРАСНОЯРСК"

В Красноярске на Стрелке рабочие начали рыть котлован под будущий храм святых Иоакима и Анны. Несколько недель назад там появилось ограждение и техника, а внутри него пропали деревья. Горожанам пояснили, что их выкопали и перенесли на другое место. А по окончании всех работ территорию вновь озеленят.

Не все красноярцы согласны с застройкой места отдыха. В целом против культовых сооружений в городе никто не выступает. Но место считают неподходящим. Почему именно здесь? Почему на берегу Енисея (автобусная остановка в одну сторону есть, а вот места для парковки автомобилей – нет)? И вообще тут благоустроенная зона отдыха. Почему бы не возвести храм в Покровском, на Взлетке, в Свердловском районе, спрашивают горожане. Наконец, в Роще, где много лет стоит недострой.

Однако представители епархии настаивают, храмы на Стрелке не повлияют на структуру общественного пространства. Добавим, что храм святых Иоакима и Анны будет небольшим, деревянным, он откроется до конца 2024 года. Но в сотне метров от него стоит освященный крест, там по благословению патриарха РПЦ Кирилла планируют возвести другое, грандиозное по своим масштабам религиозное сооружение.