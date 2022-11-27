Из-за коммунальной аварии в столице Хакасии без тепла остались более 70 тысяч человек. Фото: СГК

В воскресенье 27 ноября в результате коммунальной аварии в столице Хакасии, городе Абакане, без тепла остались 14 социальных объектов и 270 жилых домов. В них живут более 70 тысяч человек, это немногим менее половины населения города.

Представители Сибирской генерирующей компании, которые осуществляют поставку тепла потребителям и облуживанием тепловых сетей, сообщили, что причиной стало повреждение в тепловой камере на перекрестке улиц Крылова и Перекрещенко. На место выехали несколько ремонтных бригад, которые определили характер повреждения. Первым делом была дана команда перекрыть подачу горячей воды в сеть, затем спецмашинами из тепловой камеры откачали воду. И только после всего рабочие смогли начать сварочные работы и восстановление трубопровода.

Около 20 часов по местному времени директор Абаканского филиала СГК Андрей Аплошкин сообщил, что прогнозное время на ремонт трубопровода займет 3 – 4 часа. После того, как сварщики закончат свое дело, на заполнение сети понадобится еще два часа. Все управляющие компании поставлены в известность.

В 21:50 поступило сообщение, что сварочные работы завершены и началось заполнение трубопровода. В любом случае, пообещали представители компании, до утра тепло должно вернуться во все квартиры.

Добавим, что в настоящее время в Хакасии, а также в соседних регионах, установилась морозная погода. Местами температура воздуха доходит до отметки минус 30 градусов. Однако благодаря быстрому реагированию, температура в квартирах не успела опуститься до критического уровня. Информации о каких-либо ЧП, связанных с коммунальной аварией, в МЧС республики не поступало.