Мама четырех детей, пристав и просто красавица: норильчанка рассказала, как борется со злостными алиментщиками. Фото: пресс-службе УФССП по краю

Последнее воскресенье ноября в России отмечается День Матери. Он вошел в нашу жизнь более тридцати лет назад, официально в 1998 году, и занял свое место как тихий семейный праздник, когда принято говорить теплые слова и дарить подарки любимым мамам.

В Норильске живет многодетная мама Ирина Дзукаева. У нее три сына и дочурка. Парни – старшие, первому Давиду – 8 лет, затем идут двойняшки Алан и Арсалан, им по 4 года. Сейчас Ирина в декретном отпуске с дочерью Марией. Все внимание – семье и детям.

Но как только закончится отпуск, Ирина вернется на свою работу, которая напрямую связана с защитой детских интересов. Она – ведущий судебный пристав. На работу в отдел ФССП по Норильску Ирина Робертовна пришла в 2016 году. Поначалу трудилась судебным приставом-исполнителем, но через некоторое время ее повысили.

В работе всякое бывает. К сожалению, многие отцы уходят из семьи и напрочь забывают о своих обязанностях, не хотят ни видеть, ни слышать своих детей, не принимают участие в воспитании и материальной поддержке. Поэтому и приходится порой вылавливать должников. Ирина рассказывает: всегда любила больше работать «в полях», в основном, занималась выплатой алиментов и передачей детей. Она делится случаем, который запомнился больше всего:

- Мы приехали к должнику по алиментам, дверь открыл его знакомый, сообщил нам, что в квартире больше никого, кроме него нет. И в этот момент я услышала, как кто-то чихает за шторкой. Оказалось, что это должник присел отдохнуть на подоконнике.

Ирине не терпится вернуться на работу, говорит, что скучает по коллегам и исполнительным действиям. Надеется, что и дальше ей удастся без труда совмещать роль мамы и судебного пристава.

Коллеги с теплом отзываются о ней. Это они рассказали, что дети очень много значат в жизни Ирины, она их и воспитывает, и помогает малышам раскрывать таланты. Старший сын Давид пошел по стопам мамы и бабушки и успел полюбить рисование. Помимо этого он занимается самбо — участвует в конкурсах и даже занимает призовые места. Двойняшки вслед за старшим братом тоже пошли на самбо, но их спортивная карьера пока в самом начале.