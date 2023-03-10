В Красноярске на грядущих выходных ожидается потепление до +5 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на грядущих выходных потеплеет до +5 градусов. Прогноз погоды составил Гидрометцентр.

Так, в субботу днем будет переменная облачность и без осадков. Дневная температура составит около +5 градусов. Сила ветра составит 5-11 метров в секунду. Ночью же похолодает до 0 градусов, погода станет ненастной: снег с дождем и ветер.

В воскресенье днем будет пасмурно. Температура составит около +4 градусов, пройдет небольшой дождь. Ветер усилится до 5-15 метров в секунду. Ночью же резко похолодает – до -8 градусов.