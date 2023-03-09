Почему Россия до сих пор неэффективно использует свои природные богатства?

На Красноярском экономическом форуме Фото: ИВАНОВА Диана

Россия - самая богатая страна в мире. Кто может с нами конкурировать в количестве полезных ископаемых? Вопрос риторический… Причем Конституция гарантирует, что полезные ископаемые в недрах нашей земли принадлежат народу, то есть нам с вами. Но отойдем немного от столиц и городов-миллионников (а кое-где и в них видим такую картину) – в богатой газом стране многие дома отапливаются дорогим и не самым экологичным углем, в промышленных центрах невозможно дышать от смога, в глубинке школы и больницы находятся в десятках километрах от поселков, где живут люди. Казалось бы, как такая неустроенность может быть связана с богатейшими запасами полезных ископаемых?

Связь, по мнению экспертов, прямая. Мы неправильно используем эти бесценные запасы. Да, в России добывают нефть, газ и уголь в огромных количествах. Мы продаем миллионы тонн, получаем за экспорт деньги, используем полезные ископаемые сами - это и топливо, и тепло, и энергия, и работа предприятий - перечислять можно бесконечно… Но нельзя сказать, что богатейшие природные запасы работают на сто процентов.

«УГОЛЬ НУЖНО ПРАВИЛЬНО ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ»

Полезные ископаемые - своего рода палка о двух концах. Или недостаточно эффективно их используем? Мы жжем уголь в ТЭЦ, но зола и выбросы отравляют окружающую среду. Мы строим международные газопроводы, а тем временем в самом центре Сибири - в Красноярске - дома не газифицированы. Мы добываем нефть, а рядом с местами добычи годами горят огромные факелы: побочному продукту – попутному газу, который выходит рядом с нефтью, не нашлось более полезного применения. Сотни тысяч забитых углем вагонов идут на экспорт, но по факту мы перевозим золу, которая наносит вред экологии. Нужно также понимать, что Индия и Китай перерабатывают сырье (уголь, нефть и газ), которое получают из России, а готовый продукт, например, в виде синтетического природного газа, перепродают с хорошей прибылью в страны Европы. Именно поэтому, кстати, она не страдает от того, что не получает газа от нашей страны – он в нее приходит, только в другом виде.

Губернатор Красноярского края Александр Усс на прошедшем недавно Красноярском экономическом форуме заявил: «Хватит возить уголь». Уже давно существуют современные технологии, позволяющие перерабатывать уголь таким образом, что он превращается в топливо, от которого при сжигании не остается золы, на 90% снижается выброс в воздух вредных вещества – почти нет дыма. Больше того, практически обнуляется выброс в воздух бензапирена - очень вредного вещества для атмосферы. На 20% снижается выброс в воздух углекислого газа. Для котельной это близко к тому, как если бы она работала на природном газе. Кроме того, при использовании такого бездымного топлива как второй продукт образуется газовое топливо. Его тоже можно и нужно использовать.

Причем это не какие-то технологии будущего. Уже сейчас на ТЭЦ можно переделать типовой энергетический котел, чтобы получить такой эффект.

Из поработанного угля также получают сорбент, который в 1,5-2 раза повышает эффективность существующих очистных сооружений - это актуально для многих городов, где они изношены. Вещество, которое получают после переработки угля, также можно использовать для производства удобрений, краски, резины, аккумуляторов и т. д.

«Уголь нужно правильно перерабатывать. Это не плохое грязное топливо, а неправильные, устаревшие технологии его переработки, - объясняет доктор технических наук Сергей Исламов. - Необходимость сжигания угля сложилась еще в 18-19 веке, но сегодня другое время, другие задачи. Мы уже сегодня делаем бурый уголь Сибири высокоэффективным и экологически безопасным топливом».

За свой счет компании такой продукт производить не могут. Необходимы вложения и масштабные программы развития переработки углеводородов (угля, нефти, газа) со стороны государства. В результате из 4-5 тонн бурого угля, который мы можем перерабатывать в промышленных масштабах, получается 1 тонна бездымного топлива. И стоить она будет уже в несколько раз больше, чем обычный уголь. А перевозка переработанного продукта позволяет к тому же освободить мощности перегруженных железнодорожных путей.

Все вложения в переработку многократно окупаются. Это выгодно для экономики страны и в конечном итоге - для россиян. Чем больше денег получает экономика, тем больше социальных программ может реализовать страна (построить школы, больницы, дороги). Подъем экономики – это также рост ВВП, возможность снизить налоговую нагрузку на регионы и население, создание новых рабочих мест. Глубокая переработка увеличивает количество полезного сырья и сокращает количество опасных отходов и выбросы парниковых газов – улучшается экология в городах.

НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

В Китае глубокая переработка угля - один из приоритетов национальной экономической политики. Индия планирует расширять переработку угля к 2030 году до 100 млн тонн сырья в год. У нас в стране о масштабных проектах переработки почему-то даже не задумываются. В то время как миру нужен российский уголь. Он изначально более экологически чистый – в 10 раз чище, чем уголь других стран. И мы можем экспортировать не только сырье, которое стоит 100-150 долларов за тонну угля. Мы можем экспортировать больше углехимии (переработанного угля), которая стоит уже 2 тыс. долларов за тонну. То есть даже 10% переработанного сырья дает государству во много раз больше прибыли, чем 90% продажи чистого сырья. Всего 10% переработали, а заработали на этом в 20 раз больше.

По мнению председателя комитета по экологии, климату, охране окружающей среды Национального ESG-Альянса Ирины Бахтиной, спрос на переработанные углеводороды в других странах есть. Ограничения могут быть только со стороны транспортной отрасли. «Углубление переработки ископаемого сырья в Сибири, в том числе нефти, угля и газа, может стать новым вектором развития страны и расширить экспортный потенциал РФ», - считает эксперт. Опыт углубленной переработки сырья есть, например, у алюминиевой промышленности. Российское сырье для производства алюминия - например, бокситы, нефелин - так же, как и ввозимое из других стран, перерабатывается на 100%.

Есть спрос на переработанные углеводороды внутри страны и за ее пределами, есть институты, которые занимаются разработкой научных технологий, есть возможность эти разработки использовать. Государству остается только внедрить общий механизм применения методов переработки и оставить неэффективное использование природного сырья в прошлом. Это касается в том числе нефти и газа.

ГАЗИФИКАЦИЯ КРАСНОЯРСКА НАЗРЕЛА

По разным оценкам, доля природного газа, который используется в России в качестве химического сырья, составляет 1,5%. Значительная часть природного газа в местах добычи сжигается в факелах. Это приводит к потере ценного сырья из-за низкой степени переработки природного газа в моторное топливо и ценные химические продукты. А в нефтяных факелах ежегодно сжигается столько же попутного газа, сколько потребляют за год все россияне. Необходимо внедрять системы переработки газового сырья, чтобы не растрачивать его запасы зря.

То же самое с нефтью. У нас в стране уже реализован уникальный проект по производству инженерных пластиков – они появляются благодаря глубокой переработке нефти и уже послужили одним из компонентов строительства Крымского моста – из них сделаны инженерные коммуникации. Это лишь один из множества примеров. А как реализовать подобные проекты и сделать их выгодными, должно подумать государство. Уже есть идеи создания кластеров по переработке углеводородов в Сибири. Например, прорабатываются варианты их создания в Иркутске.

Есть и другая проблема: давно назрела необходимость газификации Красноярска. Это стратегически и экономически важный регион, который остается отрезанным от газовых магистралей страны. В Сибири газ один из самых дешевых в мире, при этом Красноярск отапливается углем. Необходимо формировать в Сибири новую газотранспортную систему, которая также будет давать возможность переработки газа. Это может привлечь до 2050 года до трех триллионов рублей инвестиций.

Газ в Сибири отличается наличием в составе таких ценных компонентов как пропан, метан, бутан, тяжелые углеводороды и гелий. При этом самые большие запасы дорогостоящего гелия у нас в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

В связи с наличием в составе газа таких ценных компонентов возникает необходимость одновременно с освоением месторождений создавать газоперерабатывающие мощности для выделения из газа этих ценных компонентов. В результате такой переработки появляется также сухой газ, который можно будет направить на газификацию в том числе частных домовладений.

Похоже, пришло время более рачительно относиться к нашим богатствам. И направить их в первую очередь на пользу россиян, а потом уже думать о благосостоянии зарубежных партнеров.