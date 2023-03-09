Для Богучанской ГЭС установлен режим работы на март

Енисейское бассейновое водное управление установило режим работы для ГЭС Ангаро-Енисейского каскада на очередной месяц. Для Богучанской ГЭС с 4 по 31 марта установлен режим с расходами воды через гидроагрегаты в диапазоне 3100-3500 кубометров в секунду; в феврале действовал режим 3100-3600 кубометров в секунду. По состоянию на 1 марта уровень Богучанского водохранилища находился на отметке 207,38 м, уровень Ангары в нижнем бьефе 138,7 м. Толщина льда на водохранилище 0,45 м, на поверхности льда слой снега 0,25 м, вода и наледь до 0,15 м.

Коллектив Богучанской ГЭС продолжает подготовку к паводку 2023 года, основная задача мероприятий – обеспечить готовность гидротехнических сооружений к приему больших объемов воды и устойчивое функционирование оборудования, предотвратить негативные последствия паводка. Подразделения станции проводят обследование бетонной и каменно-набросной плотин, дополнительные тренировки и внеплановые инструктажи по обеспечению безопасного, надежного и эффективного прохождения паводка. В соответствии с утвержденным графиком продолжается капитальный ремонт гидроагрегата №9.

Средний расход воды через гидроагрегаты Богучанской ГЭС в январе-феврале 2023 года составил 3495 кубометров в секунду. С 1 января по 1 марта станция произвела более 3,1 млрд. кВт.ч электроэнергии, с момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года Богучанская ГЭС произвела 141 млрд. 858,5 млн. кВт.ч.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.