Иммунитет: мифы и реальность

Мария Газизулина

Продолжаем говорить о здоровье в эфире Радио «Комсомольская правда» 107,1FM в Красноярске в спецпроекте «На здоровье».

- Мария Сергеевна, иммунитет у каждого человека от природы (кому-то слабый достался, кому-то сильный), или все же в процессе взросления иммунитет у ребенка становится более крепким?

- Иммунитет - очень сложная многогранная система, обеспечивающая нашу жизнедеятельность, наше выживание. В иммунную систему входят различные органы – центральные (костный мозг, вилочковая железа) и периферические (селезенка, лимфатические узлы, лимфоидная ткань). Вся наша кожа – это самый большой орган иммунной системы. Кишечник, слизистые оболочки носоглотки, ротоглотки, мочеполового тракта. Говорить, что иммунитет работает или не работает абсолютно неправильно. Да, он бывает врожденный и приобретенный. Врожденный помогает нам выжить в первые часы жизни, ведь ребенок из стерильной среды попадает в мир, где сразу сталкивается с огромным шквалом бактерий, микробов, вирусов и, соответственно, нужно как-то в этом выжить. Поэтому крайне важно новорожденного ребенка приложить к груди мамы. Так мы его обсеменяем своей полезной микрофлорой, которую нарабатывали годами.

- Как вы относитесь к утверждению: здоровый кишечник – это 99% хорошего иммунитета? Правда или преувеличение?

- Это все-таки преувеличение, хотя кишечник – его микрофлора - занимает действительно важное место в структуре иммунитета. Представьте: шесть метров слизистой оболочки. Если там полезная, хорошая микрофлора, то она не даст прицепиться и вырасти плохой микрофлоре. А вот острые, хронические воспалительные заболевания кишечника, прием антибиотиков, ротавирусные инфекции могут привести к дисбиозу (нарушению взаимоотношений микроорганизмов). Поэтому после приема антибиотиков важно пробиотики, пребиотики. Нужно различать препараты: пребиотики – олиго и полисахариды, клетчатка для питания хороших микробов, а пробиотики – это сами хорошие микроорганизмы, лакто-бифидобактерии. Сейчас уже доказано, что эти препараты нужно начинать принимать не после курса приема не после приема антибактериальных аппаратов, а именно во время, с самого начала

- Если говорить упрощенно, то можно выделить два основных поведения родителей: одни стараются максимально отгородить ребенка от воздействия любых микроорганизмов, другие считают, чем больше играет в «грязи», тем иммунитет лучше. А где золотая середина?

- Речь как идет о приобретенном иммунитете, который мы нарабатываем в течение жизни. Важно понимать, что иммунитет развивается периодами. До одного месяца – это первый критический период. В это время ребенок самый уязвимый. Следующий этап - возраст 4-6 месяцев. Как правило, до этого времени мамы кормят ребенка грудью, с молоком он получает необходимые иммунные клетки. В возрасте 4-6 месяцев материнские антитела начинают разрушаться, и ребенок снова становится более уязвимым. В возрасте 2 лет дети начинают активничать, тянут все новое в рот. Это третий критический период. И последний – 6-7 лет. После 7 лет считается, что иммунная система ребенка созрела, его можно отдавать в школу. Теперь к вашему вопросу: я считаю, что крайне нежелательно ребенка ограничивать от каких-то окружающих факторов. Мы должны наработать опыт, задействовать все свои клеточки памяти. Тогда при встрече с каким-то микроорганизмом (вирусом, бактерией) иммунитет начнет вырабатывать защиту.

- Понятно, что грудное вскармливание полезно. Но у женского организма могут быть свои особенности. Можно чем-то заменить, компенсировать недостачу грудного молока?

- Самая главная, важная и плодотворная работа, работа на будущее, которую вы можете провести – это поддержка именно грудного вскармливания. В природе не существует аналогов именно материнских антител. Считается, что любая родившая мама все-таки может лактировать. Но станет ли она это делать - большой вопрос именно к маме. Чаще прикладывайте ребенка к груди, соблюдайте питьевой режим. Определяющую роль играет именно желание кормить своего ребенка.

- БАДы, витамины, различные комплексы повышают иммунитет? Их обязательно принимать для поддержки здоровья? Или правильнее разнообразно питаться и получать все необходимое из продуктов?

- Лучше всего пользоваться натуральными продуктами, сбалансировано питаться. Но полезны фрукты только что собранные с дерева или грядки. А сколько хранились плоды, которые лежат на прилавках, мы не знаем. В них остается маленький процент и витаминов, и микроэлементов. Поэтому полезно, особенно зимой в условиях Сибири, хотя бы курсами пропивать поливитамины. Не наугад, а на основании анализа крови. Развернутый анализ крови нужно обязательно делать хотя бы раз в полгода, особенно часто болеющим деткам. Что касается питания: фрукты, овощи, красное мясо. Правильное приготовление – на пару, в духовой печи. Не забывайте и про сыроедение. Есть витамины, которые (как бы мы ни питались) нужно принимать дополнительно: витамин Д, его уровень не будет нормальным без дополнительной дотации, и йод, это наша поддержка щитовидной железы.

Каждую первую пятницу месяца в 9.03 на Радио «Комсомольская правда» 107,1FM в Красноярске в совместном проекте с Министерством здравоохранения Красноярского края «На здоровье!» обсуждаем с врачами-специалистами самые важные вопросы о нашем здоровье.