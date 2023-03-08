Алексей Додатко: Красноярский край стал площадкой межпарламентского общения

Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

В начале марта в Законодательном Собрании Красноярского края состоялось очередное заседание Совета законодателей Сибирского федерального округа. Представители Республик Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей обсудили обширный круг вопросов по теме «Система воспитания детей и молодежи в современных условиях: опыт регионов, проблемы и пути решения».

- Одно из направлений, которые мы рассмотрели на заседании, - система воспитания детей и молодежи в СФО. Тема чрезвычайно важная, особенно в современных условиях, - говорит Оксана Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области. - В РФ сформирована нормативно-правовая база. Есть стратегия развития воспитания молодежи до 2025 года, где определены основные направления - образование, семейное воспитание, информационная политика, патриотическое воспитание. Второй момент - эффективность работы института уполномоченных по правам человека. С инициативой рассмотрения этого вопроса к нам обратился полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев. Институт уполномоченных сейчас набирает востребованность, и хотелось бы понять, как органы власти реагируют на предложения, которые поступают от уполномоченных в ходе их отчетов. В целом наша задача - определить проблематику, волнующую регионы, обменяться опытом, обсудить, что нужно сделать для совершенствования нормативно-правовой базы на федеральном и региональном уровне.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Законодатели рассмотрели лучшие региональные воспитательные практики. Например, в Туве это включение в программы воспитания этнокультурного компонента, в Иркутской области – экологическое воспитание и проект «Энергосбережение – дело каждого», в Новосибирской – развитие системы профилактики детского и семейного неблагополучия, в Хакасии – работа по подготовке кадров. В Кемеровской области реализуют комплексный подход в формировании патриотического воспитания, а в Томской – концепцию воспитания в системе профобразования.

Спикер Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко рассказал, что делается в нашем регионе в этом направлении:

- У нас масштабные практики, начиная от ставшего уже визитной карточкой края молодежного лагеря на Бирюсе, заканчивая относительно новыми инициативами, такими, как «Юнармия».

В государственной молодежной политике края можно выделить пять приоритетных направлений:

- профессиональное развитие (Молодежный парламент, Молодежное правительство, студотряды, Союз сельской молодежи, «Профессионалы будущего»);

- развитие добровольчества («Красволонтер», волонтеры-медики, Ресурсный центр поддержки добровольчества);

- патриотическое воспитание (Юнармия, «Волонтеры Победы»);

- формирование здорового образа жизни (СПОРТЭКС, Федерация ЗОЖ, Киберспорт, Федерация «Workout&Streetlifting»);

- поддержка и развитие талантов (движение КВН, арт-резиденция «Каменка»).

Фото: Мария ЛЕНЦ

СТАВКА НА ПАТРИОТИЗМ

В 2021 году по инициативе депутатов и прокурора края был принят закон о патриотическом воспитании. В нем определяются правовые, экономические и организационные основы деятельности органов власти края в этой сфере, предусмотрено финансирование крупных патриотических мероприятий, субсидии муниципальным бюджетам. В крае действует крупнейшая в Сибири и России сеть из 11 учреждений кадетского типа. Сейчас там воспитывается около 5 тысяч детей. В 2023 году на кадетское воспитание в бюджете края заложено 1,6 млрд рублей. Также в крае одно из самых больших отделений «Юнармии» — свыше 23 тысяч юношей и девушек. В 2021 году краевая «Юнармия» вошла в тройку лучших в России и уже четвертый год подряд держит лидерские позиции в СФО.

А с 2007 года край проводит уникальный образовательный форум — Территория инициативной молодежи «Бирюса», где талантливая молодежь продвигает свои социальные проекты, на реализацию которого можно получить до 1,5 млн рублей. В 2019 году «Бирюсе» присвоен статус Всероссийской форумной площадки. За все время ее участниками стали более 53 тысяч человек. Для подростков 14-17 лет с 2012 года есть «аналог» «Бирюсы» — ТИМ «Юниор». Ежегодно на него собирается до 1,5 тыс. школьников со всего края. С 2005 года действует грантовая программа «Партнерство» для некоммерческих организаций разного профиля, в том числе патриотической направленности. За это время общий объем финансирования превысил 455 млн рублей.

УЧТЕНЫ ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ

Отдельное внимание уделяется развитию молодежной инфраструктуры. В крае работает 71 муниципальный молодежный центр, с 2017 года проходит их модернизация по отдельной программе за счет субсидий. Сформировалась развитая сеть патриотических объединений на местах, работает свыше 138 общественных объединений и клубов разной патриотической направленности. А по программе школьного туризма в 2022 году с природой, культурой и историей региона ознакомились 7839 ребят.

Алексей Додатко предложил тиражировать опыт края в других регионах и продолжать разработку новых инициатив. Например, сейчас депутаты предлагают учредить в крае государственные премии за достижения в сфере патриотического воспитания.

Добавим, обсуждение вопроса о воспитании молодежи проходит перед принятием Стратегии реализации молодежной политики до 2030 года. По поручению Президента РФ она должна быть утверждена до 1 декабря. Работа в Совете позволяет регионам выработать общую позицию и выступить с инициативами на федеральном уровне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания Красноярского края:

- Во многих регионах Сибири с точки зрения молодежной политики ставка делается именно на патриотическое воспитание. Время показало, такой подход максимально оправдан. Главное, что важно для нас, — Красноярский край стал площадкой обмена опытом для регионов Сибири. Фактически в рамках КЭФа сформирован собственный содержательный трек, который мы ведем вместе с коллегами–парламентариями. Формат межпарламентской региональной работы позволяет нам сформировать общую позицию регионов, представить ее на федеральный уровень. В конце февраля прошло заседание президиума Совета законодателей Российской Федерации, посвященное социальной повестке — организации летнего отдыха детей. Здесь все регионы смогли сформулировать свой круг вопросов. Мы рассчитываем на то, что в ближайшее время будут приняты соответствующие решения, в том числе бюджетное, касающееся федерального финансирования летнего отдыха — создания и модернизации летних лагерей и пришкольных площадок. Пока основную нагрузку здесь несут регионы, но как раз с прошлого года действует федеральная программа, по которой первые деньги в пилотном режиме поступают сейчас из федерального бюджета. Рассчитываем, что такая программа будет расширена. Это один из примеров, когда, консолидировав позицию регионов, удается решать конкретные проблемы на федеральном уровне.

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания Красноярского края. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

СПРАВКА «КП»

Совет законодателей СФО - консультативный орган при Совете Федерации, действует с 2005 года. Он создан для координации законотворческой деятельности сибирских регионов. Основная задача - обеспечение взаимодействия законодательных органов власти субъектов РФ с палатами Федерального Собрания, федеральными органами исполнительной власти, определение основных направлений развития федерального и регионального законодательства.