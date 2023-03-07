Михаил Хардиков: «У энергетики Сибири есть большие возможности для развития отрасли»

Михаил Хардиков Фото: ИВАНОВА Диана

На Красноярском экономическим форуме состоялась экспертная дискуссия «Развитие энергетики Сибири: перспективные направления и прорывные решения». Ее участники обсудили широкий круг вопросов: возможности трубопровода «Сила Сибири» и его влияние на регионы России, развитие угольной промышленности с учетом запроса на экологизацию, нужно ли в Сибири экстренное строительство дополнительной генерации в связи с ростом потребления энергии из-за майнинга, какие факты необходимо учитывать при формировании программы развития энергосистемы Сибири.

Спикеры сошлись во мнении, что разворот экономики на Восток, о котором говорили на КЭФе еще в прошлом году, неизбежен. Но для формирования связей с партнерами и развития в восточном направлении нужно строить и развивать энергетическую инфраструктуру.

Так, Александр Дроздов, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по промышленности и торговле, отметил, что разворот на Восток и переориентация на внутренний рынок создали уникальные условия, эффективно использовать которые поможет только четкое стратегическое планирование:

- Энергетика нужна как инструмент для экономического роста. Для создания условий, чтобы в регион пришла промышленность, дополнительно был экономический рывок, создавались новые рабочие места, чтобы создавалась комфортная городская среда для людей, которые здесь живут и работают.

По мнению руководителя энергетического бизнеса Эн+ Михаила Хардикова, сегодня у энергетики Сибири есть большие возможности для развития отрасли:

- Мы понимаем, что разворот экономики на восток уже происходит. Нужно развивать электрификацию железных дорог, дополнительно выделять мощности под «Восточный полигон», под движение грузов и создания логистических цепочек для наших восточных партнеров. Сибирь будет драйвером развития экономики. Потому что не только сырьевые товары должны двигаться на восток, но и товары с добавленной стоимостью.

И у Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края выгодное географическое положение, потому что товары с добавленной стоимостью логичнее производить поближе к новым рынкам, это выгодно для экономики. Именно поэтому перед энергетической отраслью стоит несколько важных задач, чтобы соответствовать этому направлению развития экономики.

- В ближайшее время мы должны разработать и утвердить перспективный план развития инфраструктуры на 3-5-15 лет, - говорит Михаил Хардиков. – Во-первых, нужно определиться с теми кластерами, где будет создаваться новое производство — это Енисейская Сибирь, развитие алюминиевой промышленности на Богучанском и Тайшетском алюминиевых заводах, это и Федеральный центр химии в Усолье-Сибирском, развитие Байкальска как центра туризма на Байкале. В свою очередь, мы, энергетики, выработаем максимально эффективное решение — где-то это строительство сетей, где-то изменение нормативов по управлению спросом и пиками мощности. Перспективный план развития инфраструктуры всегда должен опережать развитие экономики. Новые производства буду нацелены на импортозамещение и обеспечение внутри страны, а также на экспортные рынки.

На дискуссии эксперты затронули и тему майнинга. В настоящее время наряду с легальными центрами обработки данных, которые работают официально, вносят плату за присоединение, за потребленную электрическую энергию, есть те, кто использует электроэнергию в больших объемах по льготным тарифам.

- Федеральный закон о майнинге должен признать этот вид деятельности предпринимательством. С точки зрения экономической модели, эта деятельность должна приносить экономический результат для страны, - считает Михаил Хардиков. – Существует стоимость технологического присоединения, стоимость электроэнергии для категории людей, которые используют ее на бытовые нужды. И она не должна использоваться для целей предпринимательской деятельности, для извлечения прибыли. Поэтому должен быть установлен справедливый тариф – паритетный с тарифами для промышленности. Иначе создаются ситуации, когда люди получают необоснованное конкурентное преимущество. Необходимо ускорить инициативы по принятию федеральных законов, а также ввести справедливые тарифы для таких категорий.