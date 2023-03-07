Красноярск встал в 7-балльные пробки в обед перед 8 марта

Фото: Мария ЛЕНЦ

В канун Международного женского дня Красноярск встал в 7-балльные пробки. Заторы на дорогах начались около 14 часов дня и к вечеру они только продолжают усиливаться.

Состояние дорог 7 марта на 15:35

Пробки виднеются возле крупных торговых центров и прилегающих к ним улиц. Кстати, как сообщают читатели «Комсомольской правды-Красноярск», в магазинах заторы не меньше, чем на дорогах. Пробиться на кассу в магазинах косметики, спортивных товаров и сладостей довольно проблематично.

Ситуация на дорогах осложняется и большим количеством ДТП. Например, на перекрестке Ленина-Робеспьера их произошло сразу три подряд. Также аварии случились неподалеку от краеведческого музея, напротив театральной площади, на Перенсона возле Центрального рынка и во многих других местах.