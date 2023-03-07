Красноярские единороссы поздравили с Международным женским днем волонтеров, помогающих фронту

Фото: Единая Россия

Красноярское отделение партии «Единая Россия» поздравило с Международным женским днем волонтеров, помогающих фронту различными способами. В числе самых популярных краевых чатов женских инициативных групп: интернет-сообщество помощи военнослужащим «Zащитникам Красноярск», группа «ZOV Красноярск», «Балаклавы от Любавы», группы «Военные повара» и «Сухие супы», «Золотые руки ангела», «Шьем для наших», женский клуб «БТ Развитие» и многие другие. Активно помогают партийному гуманитарному центру женщины - преподаватели «Красноярского медицинского техникума» и «Красноярского техникума промышленного сервиса», волонтерская группа Емельяновского района «За дело», группа активисток из Минино «Помощь ребятам на СВО». Эти и другие женщины-волонтеры были приглашены на праздничное мероприятие.

Фото: Единая Россия

На мероприятие поздравить волонтеров-женщин приехал Секретарь регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания Алексей Додатко:

- С первых дней специальной военной операции женщины собрали вокруг себя группы неравнодушных людей, помогают всем, чем могут и приближают Победу. Здесь сегодня присутствуют организаторы разных гуманитарных проектов, волонтеры, которые шьют и вяжут, помогают медикаментами, держат связь с нашими бойцами на передовой и всеми силами пытаются оказать им поддержку.

Фото: Единая Россия

Отметим, мероприятие состоялось на базе семейной арт-галереи Романовых, основательницей которой является Валентина Александровна Романова. С самого начала СВО Валентина Александровна активно помогает фронту, поддерживает раненых, проходящих лечение в красноярских госпиталях.

Фото: Единая Россия

Для приглашенных женщин выступил красноярский певец Сергей Баякин. А ведущие мероприятия рассказали о каждой героине вечера. Женщины-волонтеры признаются: настроены только на Победу и будут помогать столько, сколько потребуется.