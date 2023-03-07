Красноярский шеф-повар Николай Бобров претендует на звание лучшего в ресторанной премии WhereToEat

Николай Бобров фото: паблик ресторана "Тунгуска"

На победу в спецноминации «Шеф-повар года» ресторанной премии WhereToEat претендует красноярский бренд-шеф рестрана Tunguska Николай Бобров. Он попал в шорт-лист лучших шеф-поваров России, всего там 10 специалистов. Об этом сообщает «Проспект Мира».

Среди конкурентов – именитые московские повара, обладатели звезд Мишлен и других престижных наград.

Лучшего объявят на церемонии в Санкт-Петербурге 7 апреля.

Напомним, что 15 красноярских заведений общепита вошли в лонг-лист ресторанной премии WHERETOEAT. Об этом сообщается на сайте конкурса. Так, на победу будут претендовать 0,75Please, Fresco, Mike & Molly, Tunguska, Свинья и бисер, #Истории, Bistrot de luxe home, Чешуя, Дзе, Хозяин тайги, Булгаков, Глас, Formaggi, Hello wine, Баран и бисер. Всего в лонг-лист премии вошли 500 заведений по всей стране.

В апреле 2023 года список уменьшится. Из 500 ресторанов и баров останутся 50 лучший, между которыми и будет разыграны призы. Победители определяются по регионам: Москва, Санкт-Петербург, Центр, Сибирь, Юг, Татарстан, Урал.

Отметим, что в 2022 году весь пьедестал почета среди заведений Сибири заняли красноярские рестораны.