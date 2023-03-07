Молодых специалистов театральной сферы Красноярского края приглашают на фестиваль «Территория. Магадан»

Фестиваль современного искусства «Территория. Красноярск» проходил в нашем городе в ноябре 2021 года. Фото предоставлено компанией

В начале лета, с 9 по 15 июня в Магадане в третий раз пройдет фестиваль современного искусства «Территория. Магадан». Впервые в этом году профессиональная программа мероприятия станет открытой для молодых специалистов сферы культуры и искусства из регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

К участию в профессиональной программе приглашаются:

- специалисты в возрасте от 18 до 35 лет – режиссеры, художники, продюсеры, актеры, хореографы, драматурги, композиторы, кураторы, сотрудники театров и других арт-институций.

Ответить на вопросы анкеты и подать заявку можно здесь.

Победителей конкурса через Open Call отберет экспертный совет фестиваля. Они получат возможность приехать (расходы на перелет будут возмещены) и принять участие в серии творческих встреч, обсуждений и паблик-токов с практиками и теоретиками современного искусства, режиссерами, ведущими театральными деятелями и художниками, среди которых Юлия Пересильд, Петр Дранга, Сергей Чонишвили, Полина Кардымон, Юлия Клейман, Екатерина Якимова, Александр Шумилин и другие персоны.

Участников фестиваля ждет насыщенная творческая программа. Откроет мероприятие спектакль-концерт «Фрида», в котором актриса Дарья Мороз и аккордеонист-виртуоз Петр Дранга в сопровождении музыкантов симфонического оркестра Магаданского музыкального и драматического театра расскажут зрителям о жизни мексиканской художницы Фриды Кало.

В рамках театральной программы фестиваля пройдет показ философско-комедийного спектакля Мастерской Брусникина «Дыры» о трудовых буднях человека. Состоится танцевальный спектакль «Почему я танцую» от фестиваля Context. Diana Vishneva, в котором хореограф Александра Фролова рассматривает эволюцию танцевальной техники как метафору развития человека. Будет представлен спектакль, номинированный в 2023 году на премию «Золотая Маска», режиссера Полины Кардымон «Детство. Коромысли. Глава 3» – совместный проект Международного театрального фестиваля «Толстой» (Тула) и Лаборатории современного искусства (Новосибирск).

На необычном мероприятии Public talk «Космос и театр» актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ и арт-директор фестиваля «Территория. Kids» Юлия Пересильд расскажет о своей жизни в театре, работах в кино и командировке в космос.

Фото предоставлено компанией

Центральное место в программе фестиваля займут показы спектаклей-победителей восьмого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон», который проходит в регионах присутствия золотодобывающей компании «Полюс». В этом году впервые наряду с участниками из Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей к конкурсу присоединились театры Хабаровского края.

Специально к фестивалю фонд «Территория» совместно с режиссером Александром Шумилиным, создателем независимого молодежного театра «Немхат» (Пермь), подготовят спектакль-променад, который пройдет в парке «Маяк» – самом масштабном общественном пространстве Магаданской области.

Закроет фестиваль театрально-музыкальный вечер «Ловля бабочек в ночное время» заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Чонишвили, где прозвучат произведения композитора и пианиста Олега Белова, лауреата конкурса композиторов им. Д. Д. Шостаковича, автора саундтреков ко многим российским фильмам и сериалам.

Фестиваль «Территория. Магадан» - проект, призванный содействовать развитию культурной жизни Восточной Сибири и Дальнего Востока. Его совместно реализуют Фонд развития культуры и современного искусства «Территория», Московский музей современного искусства (ММОМА) и крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс».