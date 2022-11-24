«Снимай штаны, раздевайся»: 28-летняя жительница Хакасии на камеру издевалась над девочкой-подростком

В Хакасии неоднократно судимая на камеру издевалась над 16-летней девочкой Фото: Мария ЛЕНЦ

- Не ной… Я сказала, раздевайся, снимай штаны, - командует грубая и хамовитая деваха солидных размеров по имени Таня.

Перед ней на корточках сидит щупленькая девчушка-подросток. Верхняя одежда разорвана, спина голая на холоде. Она плачет, просит не трогать ее. Но агрессорша неумолима, хватает за волосы и повторяет:

- Я тебе сказала, раздевайся.

Все это снимают на телефон товарки, их двое или трое. Стоят метрах в пяти, держат телефон, одновременно копаются в пакете, где лежит закуска, хихикают: «не хочу эту, хочу вот эту, жареную». Комментируют происходящее шутками и обсуждают планы на вечерние шашлыки. В это время жертва улучила момент и попыталась сбежать через огород, но Таня догоняет ее, тащит обратно во двор по земле за волосы… Ее не трогает мольба: «Таня, не надо, хватит». Пытается стянуть с девушки брюки, бьет по лицу. В какой-то момент хватает лопату без черенка – у подруг хватает ума забрать ее, иначе, как знать, что могло случиться. Наконец говорит в сторону:

- Никита, есть «Белизна»? Неси…

Стоп-кадр видео тг "ЧП Хакасия"

Это видео появилось несколько дней назад в социальных сетях. Длится почти три минуты, но мы по этическим соображениям не станем его показывать полностью. Слишком неприятное, отвратительное зрелище. Как и почему эта девочка оказалась в этой неподходящей для себя компании? Что вообще произошло? В комментариях было предположение, что причиной расправы стала ревность, якобы школьница заглядывалась на чужого мужчину. Но так ли это?

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии изучили это видео, провели проверку и завели уголовное дело по двум статьям: за побои и угрозу убийством.

Стоп-кадр видео тг "ЧП Хакасия"

Как оказалось, это произошло в хакасском поселке Шира 8 ноября. В частном доме на улице Вокзальной собралась компания молодых людей. В какой-то момент подозреваемая стала предъявлять потерпевшей претензии из-за того, что девушка в конфликтных ситуациях прикрывается ее именем. Та в ответ, видимо, огрызнулась. Тогда женщина решила ее проучить. Методы воспитания и были записаны на телефон одной из подруг. По делу они наверняка проходят как свидетели, а на самом деле – самые прямые соучастницы, которые не остановили это жестокое и унизительное безобразие, а получали удовольствие от просмотра.

- Подозреваемая задержана, допрошена. Решаем вопрос о том, какую меру наказания ей избрать. Ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу, угон транспортного средства и управление транспортным средством в состоянии опьянения, имеет непогашенную судимость, - поделился представитель следкома богатой биографией Тани.