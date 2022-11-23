«Даже наши далекие предки на месте не сидели, все время куда-то бегали»: в Красноярске прошел фестиваль «Лиги странников»

В Красноярске прошел фестиваль «Лиги странников». Фото Фото: «Лига странников»

В минувшую субботу, 19 ноября, в красноярском Доме кино состоялся четвертый фестиваль «Лиги странников» - сообщества любителей походов, поездок и странствий. Проект, основанный небезызвестным красноярцем Юрием Подопригора, изначально представлял собой небольшие встречи путешественников в кафе. Сейчас он объединяет сотни людей, а главное событие «Лиги» – ежегодный фестиваль – с каждым годом проходит всё масштабнее и ярче.

Пролог

Однажды, в марте 2018 года, в кафе «Юрта» в Красноярске договорились и встретились любитель путешествий Юрий Подопригора и хозяйка кафе. Да еще парочка посетителей, которые случайно зашли выпить чаю и остались. И так хорошо получилось поделиться личными воспоминаниями о своих поездках по разным интересным местам, что родилась идея: а не сделать ли это на постоянной основе, например, пару раз в месяц? И пусть это будет называться «Лига странников».

Основатель «Лиги странников» Юрий Подопригора. Фото: «Лига странников»

И понеслось: за эти годы «Лига странников» превратилась в регулярные встречи, в площадку, где все больше любителей путешествий делятся впечатлениями и историями. Страна у нас огромная, а мир – еще больше, они полны потрясающих мест для активного отдыха и новых открытий - на всех хватит, потому что границ для повествования не существует.

- Мы начали собираться в разных заведениях и рассказывать истории о путешествиях в прикладном ключе – куда поехать, что посмотреть, какие есть интересные маршруты, хитрые лайфхаки. И в более философском – о путешествиях, которые человека меняют, развивают, двигают куда-то к лучшему, позволяют по-новому взглянуть на мир, - рассказал основатель «Лиги» Юрий Подопригора.

Сегодня «Лига странников» давно вышла за пределы одного формата и даже за пределы Красноярска – в её мероприятиях принимают участие тревел-энтузиасты из десятков регионов страны.

На лекциях маститых путешественников и экспертов - аншлаг. Фото: «Лига странников»

Сквозь время

Большой фестиваль - традиционное и, пожалуй, самое долгожданное событие «Лиги странников». Его девиз в этом году - «Путешествуя сквозь время». Атмосферу межвременных странствий в залах Дома кино создавали приглушенные звуки шаманского бубна с одной стороны, африканского барабана джембе – с другой.

Специальный гость фестиваля, известный антрополог и популяризатор науки Станислав Дробышевский рассказал о походах первых людей, охватив временной промежуток в 60 миллионов лет.

Африканские барабаны - для придания атмосферы. Фото: «Лига странников»

По словам Дробышевского, тяга к странствиям в нас была почти всегда, и наши далекие предки на месте не сидели, все время куда-то бегали. Правда, поначалу человекообразные обезьяны неохотно перебирались с места на место, да и австралопитеки упорно не хотели покидать Африку. Но вот настала эра Homosapiens, и началось движение. Отчасти благодаря изменившемуся строению нижних конечностей, что позволило передвигаться на дальние расстояния, отчасти – из-за любопытства и поиска более комфортной и безопасной жизни.

Специальный гость фестиваля, известный антрополог и популяризатор науки Станислав Дробышевский. Фото: «Лига странников»

Так или иначе, преодолевали древнейшие люди десятки, а то и сотни километров, о чем свидетельствует множество исторических артефактов. Например, на раскопках в одних местах часто обнаруживаются украшения, сделанные из клыков и костей животных, обитающих совершенно в других. То есть наши предки не ленились сходить в дальний поход даже ради красивых сережек или бус!

Тяга к странствиям у наших предков была всегда. Фото: «Лига странников»

От путешествий древних перешли к современным. Журналистка и travel-блогер Мария Белоковыльская поделилась впечатлениями о необычных местах, где ей доводилось бывать, и одно из них – остров Диксон на самом севере Красноярского края. Вот один любопытный факт из рассказа Марии: на Диксоне много собак, их лай слышен на всю округу. Но иногда наступает полная тишина, животные умолкают, притаиваются. Это верный признак того, что рядом белый медведь. На самом деле, встреча с хищником на острове – дело почти обычное.

Мастер-класс на фестивале также провел красноярский фотохудожник Владислав Назаренко. Он рассказал, как снимать в путешествиях шедевры, даже если отправляешься в дорогу с одним телефоном. Тема фото и видео – особенная для странников. Каждый год «Лига» проводит творческие конкурсы на лучшие кадры с походов и поездок в живописные места, а имена победителей объявляются как раз на фестивале.

В этот раз на конкурс поступило 679 заявок не только от красноярцев, но и жителей Великого Новгорода, Таганрога, Сыктывкара и еще более десятка городов России. Беспристрастному жюри пришлось нелегко, выбирая лучших из лучших.

Красноярский фотохудожник Владислав Назаренко провел мастер-класс. Фото: «Лига странников»

- Мы путешествовали по Хакасии и заехали в деревню Ефремкино, известную многим по маршруту «Тропа предков». На конкурс я представила фото, текст с описанием атмосферы деревни и видео с музыкальной импровизацией, исполненной моим супругом непосредственно на месте в сочетании со звуками природы. В это путешествие мы отправились в поисках вдохновения, и нам, безусловно, удалось его отыскать, - рассказала фотограф Ольга Рогозина, занявшая третье место в номинации конкурса «Лиги странников».

Анна Сметанина родом из удмурдского города Воткинска, покоряла один из древнейших горных массивов планеты Хамар-Дабан, что расположен южнее Байкала. Результатом стала победа в экспериментальной номинации «мультипроект»: свои впечатления она выразила через авторский текст и фотографии. А серебряный призер «Лиги странников» Александр Билонов поделился историей путешествия к озеру Тиберкуль (Курагинский район Красноярского края). На съемку видео и фото его вдохновил дождь, который встретил странников в первый же день их похода. Кадры получились живописными.

Больше всего участников было в номинации «Одиночное фото». Выбрать оказалось непросто. Первое место в итоге занял снимок извержения вулкана на острове Анак Кракатау в индонезийском проливе Сунда, его снял Марк Левитин. На втором месте фото озера Байкал авторства Евгения Дубынина. И на третьем - закат на Нижнем Шавлинском озере на Алтае красноярца Алексея Багурского.

Автор Марк Левитин: Извержение вулкана Анак Кракатау в проливе Сунда, Индонезия, летом 2018 года

Благодаря конкурсу странники могут делиться историями своих приключений в том формате, в котором им удобнее. Кто-то делает это через фотографии или видео, кто-то через рассказы, а у кого-то получается совмещать и то, и другое. Главное, чтобы в историях была ценность, уникальность, смысл, да и юмор всегда приветствуется.

Партнерство в помощь

Первое время проект существовал на чистом энтузиазме. Начиная с 2021 года «Лигу странников» поддерживает генеральный партнер в лице компании «Норникель». Создатель «Лиги» Юрий Подопригора признался:

- Фестиваль вышел совсем на другой уровень. Без «Норникеля» - без сильного и мощного партнера – мы бы не смогли пригласить таких интересных гостей, которые стали изюминкой мероприятия, не смогли бы обеспечить хороший призовой фонд и всероссийскую географию. Для меня «Лига странников» – это любимое дело, которым я живу. Мне нравится объединять людей, нравится, когда они растут, развиваются. Быть частью этого процесса – это большое удовольствие и большая честь.

Автор Алексей Багурский: Закат на Нижнем Шавлинском озере. Фото: «Лига странников»

- Проект «Лига странников» несколько лет успешно жил до того, как мы стали партнерами. И без нашей помощи это была интересная, разноплановая, привлекательная для многих история. Но мы решили, что если вместе этим заниматься, то всё получится ещё лучше. И проект в последние два года действительно вырос и в масштабах, и в качестве, чему мы очень рады, - прокомментировал заместитель директора Красноярского представительства «Норникеля» Игорь Астапов.

При этом фестиваль – лишь одно из множества событий. Благодаря поддержке «Норникеля» сообщество «Лиги странников» реализует разные форматы активностей: деловые встречи любителей литературы, городские уличные выставки, лекции от деятелей науки, культуры, искусства (Лекторий Палладиум) и многое другое, что объединяет интересных, активных и интеллектуальных людей. Остается только пожелать, чтобы в Красноярске становилось больше таких наполненных и удивительных проектов!