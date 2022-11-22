В воздухе Красноярска выявили сероводород, взвешенные частицы и оксид азота Фото: Мария ЛЕНЦ

Минэкологии проверило воздух в Красноярске и выявило превышения вредных частиц. Исследование проводилось в период с 14 по 20 ноября 2022 года.

Проверка качества воздуха проводилась передвижной эколабораторией, которая выезжала 8 раз, и автоматизированными постами. И если первая превышений вредных частиц не выявила, то вторые выявили превышения нормативов по следующим опасным веществам: оксид азота, оксид углерода, взвешенные частицы (до 2,5 мкм), сероводород и гидрохлорид.

Всего было отобрано 59 тысяч проб воздуха в Красноярске. Превышение концентрации опасных веществ составило 0,05% от общего количества проб.

О нарушениях закона в сфере загрязнения воздуха можно сообщить по телефону 8 800-20-11-116, либо через личный кабинет Центра мониторинга качества окружающей среды.