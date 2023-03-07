Для здоровья, транспорта, промышленности: инновации сибирских компаний

В заключительный день КЭФ-2023, 3 марта, на одной из самых больших площадок форума прошла презентация новых технологий. На мероприятии, организованном Красноярским региональным бизнес-инкубатором (КРИТБИ), девять компаний представили свои разработки в сферах IT, промышленности, безопасности дорожного движения и медицины. Отметим, что все проекты созданы при финансовой поддержке государства.

- Развитию новых технологий уделяется большое внимание со стороны государства. Этот вектор взят на годы вперед – Президентом России объявлено Десятилетие науки и технологий – сказал в приветственной речи Сергей Басистый, исполнительный директор КРИТБИ. - Региональный бизнес-инкубатор активно поддерживает предпринимателей-инноваторов. А сам факт, что презентация новых технологий Красноярского края проходит в рамках самого главного экономического события, свидетельствует об особом внимании властей региона к развитию инновационного бизнеса.

Один из участников презентации – компания «АйТиЮниверс». Ее программисты презентовали на площадке КЭФ уникальную операционную систему «Атлант». Разработка позволяет удаленно управлять парком из тысяч персональных компьютеров и дистанционно обновлять на них софт без остановки рабочих процессов. Это достойная замена Windows активно внедряется в организациях края.

- Наша компания облегчает жизнь системным администраторам, предоставляя им инструменты для наведения порядка в IT-инфраструктуре, - говорит Дмитрий Елисеев, коммерческий директор ООО «АйТиЮниверс». – В прошлом году после массового бегства иностранных производителей из нашей страны многие просто закрыли представительства, а некоторые и вовсе запретили использовать ранее купленные решения. В целом стало понятно, что пользователи могут неплохо адаптироваться для работы с отечественными операционными системами. Но для системных админов переход, например, на Linux, выглядит сложнее, нужны специальные знания, а отсутствие в системе инструментов централизованного управления усложняют рабочие процессы. Долго, неудобно, дорого. Наша компания запатентовала механизм, который позволяет этого избежать.

А медико-производственный центр «Эпитетика», который получил 20 млн рублей на развитие своих технологий от Фонда содействия инновациям, представил проект для реабилитации пациентов с челюстно-лицевыми дефектами.

Как пояснил Сергей Николаенко, д.м.н., профессор, директор МПЦ «Эпитетика», истоки их системы из Германии:

- Именно там я с ней познакомился, а когда вернулся в Красноярск, мы совершили трансфер технологий. Специалисты из Германии передали нам компетенции, а мы адаптировал систему под наше здравоохранение. Получили патент и локализовали производство на предприятии «Радиосвязь». Это классический пример импортозамещения.

Также участникам форума рассказали о системе «Зеленый плюс» для светофоров, которая будет полезна для маломобильных пешеходов, в частности эта система делает сигнал светофора продолжительнее, чтобы малоподвижные граждане могли спокойно переходить дорогу. Презентовали и «умную» перчатку для реабилитации после инсульта, термопластик для разметки дорог, энергосберегающие светодиодные светильники, инновационное электротехническое оборудование, производство широкоформатных принтеров и другие разработки.

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