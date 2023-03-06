В благотворительном забеге «Добрая пятерка» приняли участие около 400 человек

Фото: Роман КОЗИН

На благотворительный забег «Добрая пятерка», который прошел 3 марта, в заключительный день Красноярского экономического форума, пришел 391 человек - 217 женщин и 174 мужчины.

Стоимость лота составляла 500 рублей, по желанию участники забега могли внести на благотворительность бОльшую сумму. Трасса прошла по дорожкам парка «Гремячая грива», дистанция составила 3,6 км.

В этом году забег прошел в экстремальных условиях, в начале марта пришла по-настоящему весенняя погода с оттепелью. Но это не помешало любителям спорта открыть сезон.

- Уже не первый мой вечерний забег. Весна у нас пришла, можно сказать прибежала, на удивление, точно по календарю. И символическую дистанцию в 3 км пришлось бежать по каше из снега. Помогали насадки с шипами. Встретили первую пятницу весны активно, позитивно, бодро, - поделился впечатлениями в соцсетях участник забега Дмитрий Бывальцев.

Самые быстрые участники забега преодолели дистанцию менее чем за 15 минут. На первом месте Павел Моисеенко, его показатель 13,32 минуты. На втором месте Павел Тарасов с результатом 13,45, третье место занял Никита Хутокогир с результатом 13,47.

Победителями забега среди женщин стали: первое место заняла Кристина Тимофеева с результатом 17,09; на втором месте Дарина Никитина, преодолевшая дистанцию за 17,21 минуты; третьей стала Аделина Мухина, ее результат 18 минут.

Кстати, максимальное время, за которое участник забега преодолел дистанцию, составило 50,42 минуты. Победителей наградили медалями и подарочными сертификатами, ну а все бегуны, достигшие финиша, получили памятные медали. Все деньги, собранные с регистрационных взносов, отправили на благотворительность в фонды «Дом матери» и «Алькин дом».

Добавим, что в рамках спортивной программы КЭФ-2023 прошли студенческий кубок по фиджитал-гольфу, матч по керлингу, товарищеские матчи по баскетболу и футболу. Также для участников форума подготовили широкую культурную программу: спектакли «Метель» и «Достоевский. Повесть о несостоявшемся счастье», балеты «Катарина, или дочь разбойника» и «Данте» Сергея Полунина, рок-оперу «Юнона» и «Авось», визуально-пластический этюд по мотивам повестей Н.В. Гоголя и выставку «В стране изумрудного Будды».

Реклама. АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири»