Андрей Федоров: «Угольную генерацию нужно развивать с акцентом на экологичность»

Перспективы развития в Сибири угольной генерации обсудили на стратегической сессии в кластере «Нефть, газ и уголь»

Наиболее доступным и недорогим ресурсом для производства тепла и электроэнергии остается уголь. Однако развивать угольную генерацию необходимо с учетом повышения ее экологичности. Об этом заявил на стратегической сессии в кластере «Нефть, газ и уголь» генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров.

На сегодняшний день угольная генерация занимает наибольший сегмент в структуре мировой генерации электроэнергии. Спрос на уголь останется стабильным в основном за счет роста потребления угля в быстрорастущих экономиках (Индия, Китай, Вьетнам, Индонезия и другие). Как результат – поставки российского угля на экспорт за последнее десятилетие выросли с 131 млн тонн в 2012 году до почти 200 млн тонн в 2022 году.

Для России, расположенной в своих границах полностью в северном полушарии, важную роль играет не только электрическая, но и тепловая энергия.

Андрей Федоров

- И что бы мы ни говорили об альтернативных видах энергии, тепло может производиться только на газе или угле, - подчеркнул Андрей Федоров. - Баланс производства тепловой энергии сформирован таким образом, что европейская часть России получает тепло на газовых ТЭС, а Сибирь, Забайкалье, Дальний Восток – на угле. Добыча угля в нашей стране для внутренней генерации тепла в 2022 году превысила 115 млн тонн. Из них 90 млн использованы на станциях «большой» энергетики, и около 25 млн – на малых котельных и в частном секторе.

По мнению эксперта, точка зрения, что сложная экологическая ситуация в городах Сибири и Дальнего Востока в зимнее время связана исключительно с работой крупных ТЭЦ, опровергается данными исследований.

- При более глубоком изучении этого вопроса выясняется, что влияние ТЭЦ на экологическую ситуацию не такое уж значительное, - отметил Андрей Федоров. - В основном это низковысотные выбросы – печи и котлы частных домов, малые котельные и автотранспорт. Таким образом перевод тепловой генерации с угля на газ радикально не решит экологические проблемы в регионах Сибири.

Кроме того, нужно учитывать факт, что переход на газ неизбежно приведет к росту тарифов на тепловую энергию. Меньшая стоимость угольной генерации - примерно на 35% дешевле газовой – обусловлена двумя факторами. Во-первых, значительные запасы ресурсов месторождений полезного ископаемого, во-вторых, их близкое расположение к объектам генерации.

Завершая свой доклад, Андрей Федоров предложил предусмотреть в «Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года» мероприятия по развитию угольной генерации с акцентом на поступательное повышение ее экологичности.