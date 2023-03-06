В Красноярске и Норильске прошли гастроли одного из лучших оркестров России musicAeterna

В Красноярске и Норильске пошли гастроли musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. За пять дней состоялось 21 событие. Для кого-то этот оркестр стал открытием. Но многие только мечтать могли, чтобы побывать на его концерте.

Оркестр musicAeterna – крутой, иначе и не скажешь – творческий коллектив из Санкт-Петербурга. Билеты на его концерты выкупаются за несколько недель. Выступления и фестивали расписаны на месяцы вперед. Его основатель и бессменный маэстро Теодор Курентзис до 2004 года был музыкальным руководителем Новосибирского театра оперы и балета. Но однажды ему захотелось выйти за пределы репертуарных и исполнительских традиций. Он собрал вокруг себя музыкантов, готовых работать вместе во имя общей цели: выразить красоту творений композиторов так, как еще не удавалось ни одному оркестру. А вскоре они с успехом дебютировали в Европе и стали широко известны в российской культурной среде. Сегодня musicAeterna – независимый коллектив с солидной репутацией, внушительным списком премий и выступлениями на лучших сценах мира.

Солисты оркестра musicAeterna. Струнные квартеты Шостаковича. Фото: предоставлено musicAeterna

Теперь понимаете степень везения наших ценителей музыки?! Маэстро Теодор Курентзис дал два концерта в Красноярске, представив публике произведения Петра Чайковского, Рихарда Вагнера. А в Норильске камерный состав musicAeterna исполнил сочинения XIX-XX веков. В программу вошли произведения Арво Пярта, Дмитрия Шостаковича и Гии Канчели.

- Благодаря плодотворному сотрудничеству, поддержке краевого руководства и партнеров приезд Теодора Курентзиса и musicAeterna в этом году стал большим событием для всего Красноярского края. Маэстро представил сибирской публике не только музыкальную программу в своей авторской интерпретации, но и ряд просветительских мероприятий, – отметил генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

Открытый мастер-класс по скрипичному исполнительству. Фото: предоставлено musicAeterna

Образовательная программа включала в себя мастер-классы по исполнительскому искусству и воркшопы для профессионалов, лекции и интерактивные занятия для всех желающих, причем все – бесплатно.

Разработчик и куратор образовательных событий musicAeterna Анна Фефелова рассказала:

- В Москве и Санкт-Петербурге мы часто проводим подобные мероприятия, но за пределы этих городов выехали впервые. И наша программа имела невероятный успех. Я даже жалею, что раньше не было такой возможности. Но сейчас мы получили поддержку компании «Норникель», для которой важно и значимо то, что мы делаем это для русской культуры и для Красноярского края. А что касается личных впечатлений, были довольны и музыканты, и зрители. Все встречи получились обоюдно вдохновенные.

«Симфонические танцы»: танцевальный воркшоп. Фото: предоставлено musicAeterna

Среди уникальных форматов было интерактивное занятие «Оркестровая игра». В нем поучаствовали даже те, кто никогда в руках скрипку не держал и не знает нотной грамоты. Основная задача – чтобы люди, которые не имеют специального музыкального образования, ощутили себя внутри оркестра. Их расставляли в том же порядке, как расположены на сцене инструменты, озвучили им текстовую партитуру произведений Чайковского и Вагнера. И когда вечером на концерте они слушали эту музыку, она звучала для них уже по-новому. Судя по отзывам публики, удалось главное – они почувствовали себя частью творческого процесса.

В танцевальном зале филармонии прошел воркшоп «Симфонические танцы» солиста танцевальной труппы musicAeterna Dance Евгения Калачева. Суть мастер-класса: с помощью простых движений участники погрузились в мир образов и динамики одного из сочинений Чайковского. А затем они на концерте услышали эту же самую музыку уже изнутри.

Открытый мастер-класс по квартетному мастерству. Фото: предоставлено musicAeterna

По словам Анны Фефеловой, на мастер-классах было много профессиональных музыкантов, в том числе студентов. Это приятно. Между прочим, если кто-то вдохновился и захочет стать частью musicAeterna, то шанс есть всегда.

- Мы второй год сотрудничаем с оркестром, - рассказала Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики «Норникеля». – В прошлом году в Красноярске и Норильске были просто концерты. А в этом году коллеги из musicAeterna предложили нам сделать еще резиденции. Мы всегда за то, чтобы поддержать творческий союз, коллектив. И за то, чтобы превносить что-то новое в наши регионы, потому что это всегда повышение компетенций у местного сообщества, представителей творческой интеллигенции, музыкантов. Это всегда очень здорово.

Интерактивное занятие «Оркестровая игра». Фото: предоставлено musicAeterna

Нужно добавить, что годом ранее в Красноярском крае состоялось не менее знаковое музыкальное событие – фестиваль маэстро Юрия Башмета. Знаменитый альтист не только дал несколько концертов, но и открыл свой образовательный центр в Норильске, чему также способствовал «Норникель». Продолжая тему вклада компании в развитие культурной и творческой жизни региона, стоит сказать и о предстоящей реконструкции Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. В настоящее время проводится конкурс на разработку концепции реконструкции здания театра. Ведущие архитектурные бюро России, Франции, Германии, Новой Зеландии, Канады уже вовсю трудятся над проектами, и лучшие из них представят красноярцам в апреле.