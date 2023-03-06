«Врешь! Не уйдешь!»: под Красноярском оперативник на лыжах догнал домушников

В Емельяновском районе сотрудник уголовного розыска задержал дачных воров. Фото: МВД

История в духе старых добрых отечественных детективов. Правда, произошла она в наши дни, на минувшие выходные в одном из дачных поселков Емельяновского района, недалеко от Красноярска. Садоводы скинулись и наняли для охраны своих участков охранную фирму, для собственного спокойствия. Зимой на дачах почти не бывает людей, но охранники, как положено, периодически обходят улицы поселка.

Вот и на этот раз мужчина неспешно шел с дозором, когда заметил следы чужаков, затем вскрытый замок на доме. Потом второй, третий. И ведь следы совсем свежие, словно перед самым носом кто-то побывал. Охранник тут же вызвал полицию.

На место приехала следственно оперативная группа. В том числе оперативник из уголовного розыска. Наметанным взглядом определил, что следы ведут в лес. Но реально ли догнать домушников по снегу? Это в городе снега почти нет, а за его пределами насыпало в этом году по колено.

- Лыжи есть? – спросил оперативник у охранника. – Давай.

Ну а дальше началась погоня. Не зря же полицейские тренируются. Догнал ведь! И задержал двух молодых людей с поличным, по горячим следам. Кстати, знакомые все лица: оба – жители Красноярска, одному 26 лет, второму 27. Дачные домушники со стажем: ранее уже были судимы за аналогичные преступления. Часть похищенного имущества у них изъяли. Среди них – чайник, старые музыкальные колонки, электроинструмент. На этот раз на их совести три эпизода, а общая сумма ущерба составляет более 100 тысяч рублей. Уголовное дело заведено по статье «Кража», Сейчас подозреваемые под арестом, но могут отправиться в мест не столь отдаленные на срок до шести лет, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.