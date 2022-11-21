«В считанные минуты о пропаже мальчика узнал весь город»: красноярские волонтеры рассказали, как искали 11-летнего школьника. Фото: паблик "Поиск пропавших детей - Красноярск"

Когда пропадает человек, ребенок, счет может идти не на часы, а даже на минуты. И неважно, кто и как его найдет, главное – сделать это! Руководитель организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» Оксана Василишина не раз повторяла эти слова, подчеркивая, что результат всегда зависит от коллективных усилий.

На минувшей неделе, в четверг 17 ноября, в Красноярске пропал 11-летний Илья. По состоянию здоровья мальчик приезжал в школу, которая находится в центре города, с мамой. Она же его и забирала. Так что путь домой, как идти и куда ехать, он почти не знал. Мы не будем сейчас ругать администрацию школы и учителей, что «не уследили» - не знаем обстоятельств, как Илья собрался, как вышел за ворота учебного заведения, возможно, он нарочно сделал так, что его не заметили, не в том суть истории.

В 12:30 после того, как закончились занятия, школьник вышел за территорию и исчез. Родные первые часы самостоятельно пытались найти его. Заявка на поиски к волонтерам поступила уже вечером, у организации тесные связи с полицией в этом направлении и отработанный алгоритм взаимодействия.

- Вводные были достаточно серьезные, чтобы немедленно организовать поиск и оповещение о его пропаже. В считанные минуты информация о пропаже мальчика распространилась по всему городу – по всем социальным сетям, на мониторах рекламной фирмы «Илан», расположенных на улицах. Сделали оповещения через службу 112, - рассказывает Оксана Василишина.

Поисковые группы начали с того, что осмотрели место пропажи ребенка. Автопатрули отслеживали его маршрут от школы до дома и объезжали район. И вот около 19:30 вечера долгожданный звонок от незнакомого мужчины: «Я увидел вашу ориентировку, ребенок находится в магазине игрушек в ТЦ «Комсомолл».

- В первую очередь о местонахождении ребенка мы оповещаем полицию. Мы не устраиваем соревнований, кто быстрее найдет – волонтеры или полиция, нам не важно, кто первый приедет на место, главная и общая наша задача – найти. Поэтому всегда на наших ориентировках стоят и телефон дежурных частей отделов полиции, и волонтеров, - подчеркивает руководитель поисковой команды.

После этого дали отбой волонтерам и звонок нарядам дорожно-патрульной службы, чтобы те, кто ближе к «Комсомоллу», подъехали и проверили информацию. Наконец, позвонили родителям, которые с ума сходили от тревоги: «ваш сын найден, жив, здоров, с ним все в порядке, скоро вы его увидите».

Дальше уже работали инспекторы по делам несовершеннолетних, оформляли протоколы, беседовали с мальчиком и родными. Все закончилось хорошо. Илья пришел в себя после пережитого и рассказал, что решил сам пойти домой, ведь он же взрослый! Сначала по набережной шел до Большого концертного зала. Потому ему захотелось погулять по Вантовому мосту на остров Татышев. Ему все нравилось, но наступил вечер, а темноты он испугался, да еще замерз, потерял направление. Вышел к ярко освещенному торговому центру. Там внутри его и увидел неравнодушный мужчина, которому до этого попала на глаза ориентировка. Поиски могли продолжаться очень долго, но благодаря репостам красноярцев ребенок был быстро найден.