Жителю Красноярского края за изготовление оружия дали 6 лет тюрьмы

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В Канском районе к 6 годам тюрьмы приговорили 36-летнего мужчину, который незаконно делал и хранил оружие. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Изначально полиция обратила внимание на мужчину в августе 2021 года. Тогда при обыске у него нашли 89 пригодных для выстрелов патронов. Их он хранил в бане. Оперативникам ранее судимый гражданин объяснил, что патроны он нашел еще в 2014 году. Лежали они на берегу озера неподалеку от поселка Зеленый Луг. Оставить такую находку без внимания мужчина не смог и забрал себе.

Через три года у того же озера он, как рассказал, нашел еще и газовый пистолет. В гараже немного его модернизировал и получил пригодное к стрельбе оружие. Самоделку он хранил в тайнике.

Чуть позже он решил сделать еще один пистолет – из сигнального оружия, а также патроны к нему. Эту самоделку он решил продать за 5 тысяч рублей.

В день сделки «мастера» задержали и изъяли весь арсенал.