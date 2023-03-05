В Красноярске на неделе ожидается переменчивая погода Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на неделе ожидается изменчивая погода с дневными потеплениями и ночными заморозками. Прогноз погоды составил портал GISMETEO.

Так, в понедельник 6 марта днем ожидается около -1 градуса. Будет пасмурно, пройдет мокрый снег. Возможен сильный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Ночью заморозки – до -8 градусов.

Во вторник потеплеет до +4 градусов. В остальном погода не изменится – снег, дождь, ветер и хмурое небо. Ночью вновь похолодает до -8.

8 марта предварительно будет +1 градус, снег с дождем и тучи – уже традиционно. Зато стихнет ветер, синоптики обещают, что порывов сильнее 6 метров в секунду можно не ждать. Ночные заморозки так же никто не отменял, ожидается около -6.

В четверг вновь усилится ветер, порывы составят 11 метров в секунду. Погода же останется стабильной: около 0 градусов днем и -5 ночью. Зато – без осадков.

В пятницу пройдет снег. Синоптики ожидают днем похолодание до -3 градусов. Ветер умеренный – 4-8 метров секунду. Ночью похолодает до -8 градусов.