Казахстан и Китай заинтересованы в сотрудничестве с Россией

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На пленарном заседании Красноярского экономического форума торговые представители России в Китае и Казахстане рассказали, как геополитическая ситуация повлияла на отношения между странами. Так, торгпред РФ в КНР Алексей Дахановский отметил, что экономические связи между Россией и Китаем активно развиваются на протяжении многих лет. По итогам прошлого года товарооборот достиг рекорда - более 190 миллиардов долларов. Россия поднялась с десятой на шестую позицию в списке крупнейший торговый партнеров Китая и стала лидером среди стран по темпам роста торговли товарами.

- Мы видим готовность китайского бизнеса работать вместе с Россией. И речь идет не только о торговле. Наши партнеры говорят о заинтересованности в инвестициях и возможностях в сфере промышленной кооперации, предлагают свои производственные площадки на преференциальных условиях и присматриваются к производственным площадкам в России, с которых уходят западные компании, - сообщил Алексей Дахановский.

И это подтверждает рост доли электронной торговли, товаров широкого потребления и пищевой продукции. Объем поставок в Россию китайских легковых автомобилей вырос на 11%, оборудования – на 15%, а грузовиков, сельхозтехники, некоторых позиций пищевой промышленности, табака увеличился в разы.

Российская логистика по экспорту и по импорту продолжает переориентироваться на восточное направление.

- Казахстан сегодня представляет собой площадку для транзита, для создания новых транспортных коридоров, которые могут действовать в интересах всей Центральной Азии и всего прикаспийского региона. Работа транспортного коридора «Север – Юг» обеспечит кротчайшие расстояния для перевозок между странами, - подчеркнул Андрей Бабко, торговый представитель РФ в Республике Казахстан.