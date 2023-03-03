Будет ли сильной Сибирь: новые траектории роста

Олег Дерипаска, основатель фонда «Вольное дело», компаний Эн+ и РУСАЛ Фото: ИВАНОВА Диана

Во второй день Красноярского экономического форума, который на этой неделе проходит на площадках Сибирского федерального университета, сразу несколько мероприятий было посвящено вопросам развития России в новых экономических реалиях и текущей геополитической ситуации, формировании новых логистических путей и расширение связей с азиатскими странами (так называемый «восточный вектор» или разворот на Восток), роли Сибири в будущем российской экономики и значении в этом процессе одного из крупнейших и опорных регионов страны – Красноярского края.

Демография, транспорт, инфраструктура

Один из спикеров панельной дискуссии «Сильная Сибирь стратегия развития в новых условиях» - заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности и торговле Александр Дроздов – основным вызовом, который на сегодняшний день стоит перед сибирскими регионами, считает демографическую проблему.

- Нам необходимо прекратить отток населения из Сибири. Для так называемого экономического рывка нужны люди, ни один масштабный экономический проект без трудоспособных, квалифицированных специалистов реализовать не сможем. Чтобы развернуть экономику на Восток, нужно развернуть миграционный поток с запада на восток. И мы с коллегами из Госдумы уже подготовили целый ряд конкретных предложений по решению этой задачи – это должны быть комплексные меры, создание условий и для работы, и для комфортного проживания, развитие транспорта, социальной инфраструктуры. То, что можно реализовать уже сейчас: льготная ипотека в Сибири по примеру Дальневосточной ипотеки, жилищные сертификаты для привлечения молодых специалистов, в том числе и по социально востребованным профессиям – врачи, учителя.

Дискуссия «Сильная Сибирь стратегия развития в новых условиях» Фото: ИВАНОВА Диана

На вопрос «Будет ли сильной Сибирь?» губернатор Красноярского края Александр Усс ответил, что Сибирь и так достаточно сильна, с учетом того, что Зауралье всегда считалось опорной территорией всей России.

- Но сейчас от Сибири ожидается взрывное развитие. Это необходимо не только для людей, которые здесь живут. Это не, насколько мы быстро и эффективно сможем продвигать в восточном направлении, во много зависит и будущее всей страны, - считает губернатор.

Александр Усс выделили основные задачи, требующие решения: инфраструктурные, транспортные, переход от сырьевой направленности региона к созданию большого количества обрабатывающих высокотехнологичных производств.

Непросто, но возможно

По мнению основателя фонда «Вольное дело», компаний Эн+ и РУСАЛ Олега Дерипаски, к любому делу нужно подходить с вопросами: что нужно сделать, кто будет делать, как это делать и за какие деньги.

- Нам повезло, что в прошлом году мы упали в 10 раз меньше, чем мне казалось. Повезло и еще раз показало важность частного бизнеса. Ведь он нашел все эти решения, которые потом использовались и государственными компаниями. Решения, может быть, не такие привлекательные и долгосрочные. Но параллельно мы делаем и другие попытки заполнить вакуум, который образовался после ухода наших европейских партнеров. Ситуация очень непростая, непредсказуемая и будет оставаться такой где-нибудь до середины 2025 года, - спрогнозировал Олег Дерипаска.

Он согласился со спикерами дискуссии, что нужно выходить на новые рынки, рынки дружественных стран. Однако, по его словам, сделать это также непросто:

- Другие правила игры. Если ВТО и все его нормы в отношении российских предпринимателей и компаний не будут действовать, то нужно переходить на двусторонние соглашения. Непростая задача будет туда пробиться, будут проблемы с расчетами, схемами расчетов, санкционное давление будет более серьезным.

Тем не менее опыт, который страна получила, прожив практически год в условиях жестких санкций, дал возможность четко понять, какие проблемы нужно решить, чтобы восстановить те темпы роста, которые Сибирь заслуживает.

- Первое – это инфраструктура: товары, оборудование должны проезжать в обе стороны. Многое в это вкладывается, и я считаю, мы на верном пути. Хотелось бы, чтобы это было побыстрее. Безусловно, вопрос логистики начал решаться. Его нужно решить до конца и системно, - считает Олег Дерипаска. - Начинается строительство глубоководных портов. Нужно достроить Восточный полигон. Нужно строить не только железную дорогу Кызыл-Курагино, надо строить ее южный ход, переходы в Монголию, переходы на китайской границе. И делать их цифровыми, снижать время, повышать скорость обработки документации. Для Сибири нужен коридор север-юг, который сейчас создается через Каспийское море: Азербайджан, Иран, Индия - это доступ еще к 2 миллиардам населения, которые также быстро развиваются.

Олег Дерипаска и Александр Усс Фото: ИВАНОВА Диана

В числе важных для Сибири направлений развития он также отметил образование, прикладную науку и мобильность человеческих трудовых ресурсов.

- Мы пытались несколько регионов развивать ускоренными темпами: верховья Ангары – Богучаны, Тайшет, - привел пример промышленник. - Это очень непростая задача – дороги, железные дороги, аэропорты, создать подходящие для жизни условия – медицина, образование, спорт, досуг. Нужны серьезные инвестиции, без этого не обойтись. Во многих банках кабальные условия: вы сталкиваетесь с этим. Та же ипотека, потому что я не представляю, как в Тайшете, Братске, Абакане взять ипотеку за 10 процентов и отдать ее. Это же нереально! И это заслуга государства, региональных властей, которые смогли найти способ субсидировать ипотеку. Крупные госбанки и бизнесу не помощники, они в санкциях. Поэтому бизнес ищет какие-то альтернативные решения. И здесь важный элемент: нужно прекратить кошмарить бизнес и дать ему возможность вывезти страну на новую траекторию роста, - заключил Олег Дерипаска.