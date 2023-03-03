Виктория Абрамченко: Это уникальный макрорегион, который нужно развивать

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На пленарном заседании Красноярского экономического форума «Время Сибири» заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко обратилась к российским промышленникам и предпринимателям с призывом вкладывать свой опыт, знания и капитал в новую сильную Сибирь. Об этом российский вице-премьер заявила в своем онлайн-выступлении.

Виктория Абрамченко отметила, что больше года экономика всего мира функционирует в непростых условиях, и Россия столкнулась с жесточайшим санкционным давлением. И бизнес, и государство продолжают принимать нестандартные решения для адаптации и продолжения развития.

- Сегодня мы говорим об экономике Сибири. Этот уникальный макрорегион богат природными ресурсами, имеет выгодное географическое положение, научную и кадровую базу, что определяет высокий потенциал его развития, - сказала она.

В январе федеральное Правительство приняло Стратегию социально-экономического развития СФО до 2035 года, где обозначены основные направления и приоритеты развития субъектов, входящих в его состав, определены ключевые отрасли и предложен кластерный подход развития. Главная задача власти – обеспечить экономический рост регионов за счет реализации имеющегося потенциала, создать условия для повышения благосостояния людей.

К середине года сибирские регионы должны представить в Правительство РФ детальный план достижения целевых показателей по каждому промышленному кластеру, обозначенному в Стратегии-2035, сообщила спикер.

Особое внимание Стратегия уделяет созданию комфортной среды для жизни, развитию инфраструктуры, строительству жилья и социальных объектов, а также улучшению экологической обстановки.

- Сибиряки заслуживают лучшей экологии. При поддержке Президента вопросы экологии остаются одним из приоритетов развития страны. Многие крупнейшие российские промышленники и предприниматели состоялись благодаря Сибири, и теперь настало время вкладывать свой управленческий опыт, знания и капитал в новую сильную Сибирь, - заявила Виктория Абрамченко.

По оценке Министерства экономического развития РФ, до 2030 года в Сибири возможна реализация более 200 инвестиционных проектов, создание свыше 200 тысяч новых рабочих мест и привлечение почти 7 трлн рублей инвестиций. По словам Виктории Абрамченко, реализация проектов требует мер поддержки со стороны государства.