Зима пришла: Красноярск засыпало снегом Фото: Мария ЛЕНЦ

Любители поиграть в снежки или слепить снеговика ликуют: Красноярск укрыло белым покрывалом. С неба беспрестанно падают огромные белые хлопья, напоминая о скором наступлении календарной зимы.

Пешеходам стоит быть внимательными Фото: Мария ЛЕНЦ

К слову, синоптики сегодня, 20 ноября. обещали лишь небольшие осадки, но у погоды явно свои планы на воскресенье Водителям сейчас стоит быть осторожнее: на дорогах появляется свежий накат,а видимость пока низкая.

— Полицейские рекомендуют участникам дорожного движения не терять бдительность во дворах и на парковках, автомобилистам соблюдать безопасный скоростной режим на данных участках, а пешеходам не совершать действий, которые могут повлечь аварийную ситуацию, — говорят в МВД региона.

На улицы города вышла снегоуборочная техника Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что на следующей рабочей неделе в город придут морозы до -24 градусов.

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