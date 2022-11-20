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Общество20 ноября 2022 0:11

В Красноярске на рабочей неделе похолодает до -24 градусов

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на новой рабочей неделе
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на рабочей неделе похолодает до -23 градусов

В Красноярске на рабочей неделе похолодает до -23 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

На новой неделе в Красноярск придет настоящая зима, ожидается похолодание до -23 градусов. Синоптики Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Красноярске на рабочей неделе 21-25 ноября 2022 года.

В понедельник в Красноярске ожидается около -12 градусов днем и -14 ночью. Будет пасмурно и ветрено, возможны порывы до 13 метров в секунду.

Во вторник потеплеет до -6 градусов и пойдет снег. Ветер останется сильным, примерно 5-14 метров в секунду. Ночью похолодает до -17 градусов.

В среду вновь пойдет снег, а дневная температура составит те же -6 градусов. Погода будет ветреной. Ночью температура понизится до суровых -24 градусов.

В четверг днем синоптики обещают -20 градусов. Сила ветра 6-14 метров в секунду. Ночью столбик термометра понизится до -23 градусов. Аналогичные погодные показатели ждут красноярцев и в последний рабочий день недели.

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