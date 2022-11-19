«Она могла заразить их бешенством»: в Красноярске стая бездомный собак разорвала вышедшую в город лису

В красноярском Солнечном стая собак разорвала дикую лису. Фото: vk.com/krsk_solnechnyi

18 ноября в Красноярске прямо во дворе жилого дома стая бездомных собак разорвала дикую лису. Видео с убийством хищницы разъяренными псами появилось в соцсетях.

Все случилось во дворе дома на 60 лет образования СССР, 8. На кадрах видно, что лиса пытается убежать от крупной собаки, но та догоняет ее и нападает. Через пару секунд подбегают еще два пса – втроем они буквально разрывают несчастную лисицу, забредшую в город. Утром труп дикой хищницы обнаружили местные жители. На теле не было живого места, лисицу словно перемололи. Собаки же убежали.

По словам местных жителей, стая бездомных собак живет здесь давно, некоторые даже разрешают своим домашним питомцам играть с ними:

- У меня собака моя с ними всегда играет, теперь придется их опасаться, - рассказывает жительница Солнечного.

Солнечный – отдаленный район Красноярска, находящийся от основной части в города в десятке километров. Он окружен лесом и дачами, поэтому появление лисы здесь никого не удивило. Но такое жестокое нападение со стороны собак произошло впервые.

Теперь местные жители переживают, что погибшая хищница могла быть переносчиком бешенства, а значит, в теории сейчас по микрорайону могут гулять минимум три бешеные агрессивные собаки:

- Она могла их заразить бешенством. Обычно только больные к людям выходят больные;

- Бешеная, скорее всего, собакам не позавидуешь, и люди могут потом пострадать от укусов;

- Не дай бог, чтоб собаки бешенством заразились, кидаться на людей будут, опасно.

Пока что жильцы дома, опасаясь, что к трупу лисы могут подойти другие собаки или дети, поместили тело в пакет и переместили в место, куда посторонние пройти не могут. Погибшее животное они засыпали хлоркой. Специалистов уже вызвали, однако на то, чтобы выяснить, была ли лиса зараженной бешенством и передала ли она вирус собаками, понадобится время.

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