В Канске суда ожидает физрук, унижавший и таскавший за шею шестиклассника

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске завершено расследование уголовного дела в отношении учителя физкультуры одной из местных школ. Как сообщили в СК, педагог применял жесткие и недопустимые методы воспитания.

Все произошло в 2022 году. Учитель физкультуры почему-то невзлюбил одного из школьников – учащегося 6 класса. Возможно, между ними произошел конфликт, а может просто не понравилось поведение подростка – пока это неизвестно. Но итог один: учитель начал жестоко издеваться и воспитывать парнишку.

«Послужной список» у физрука довольно обширный: с 18 февраля по 4 марта педагог во время уроков заставлял ребенка выполнять физические упражнения, хотя у него была освобождение от физкультуры из-за плохого состояния здоровья. Во время таких вот «физминуток» он придирался к ребенку, унижал его – не правильно делаешь, слабак, ни на что не способен!

Потом на какое-то время издевательства прекратились. И возобновились уже в октябре – 17 числа во время урока педагог обозвал мальчишку, применив парочку крепких выражений. А 24 числа во время теоретического занятия схватил парнишку за шею и протащил по классу. В итоге у подростка зафиксированы ушиба мягких тканей шеи и ссадины правой щеки, к счастью, не повлекшие вреда здоровью.

После этого родители подростка обратились в заявлением к правоохранителям. Было возбуждено уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации». Сейчас материалы расследования переданы в суд. Максимальное наказание, которое грозит учителю – до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что в январе 2023 года было заведено уголовное дело на учителя географии в Красноярске. На видео попал момент потасовки между опытным педагогом с 39-летнем стажем и 12-летней девочкой. Крики, визги, слезы и… примененная физическая сила взрослым в отношении ребенка. Все это сняли одноклассники девочки. Затем ученики загрузили в общую группу в социальных сетях, где обычно обсуждали школу и все, что с ней связано. Похихикали над Сашей, пошутили над учительницей и думали, что на этом все закончится. Но ролик вышел за пределы «чатика» и дошел до правоохранительных органов. Расследование еще продолжается.