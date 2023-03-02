В Туве при обвале крыши аварийного дома погиб мужчина. Фото: СК по Республике Тыва

1 марта в столице Тувы – Кызыле под обломками аварийного дома погиб мужчина. Об этом сообщает республиканский СК.

Трагедия произошла на улице Баянкольской. Известно, что мужчина пришел к расселенному двухэтажному бараку, чтобы заготовить дров для отопления своего дома. Но произошло обрушение кровли, в итоге горожанина завалило обломками.

Известно, что дом был давно расселен и шел под снос. Сейчас следователи проводят проверку в отношении чиновников, ответственных за своевременный снос аварийных домов.

Добавим, что практически аналогичное происшествие случилось 1 марта и в Красноярске. Женщина пришла набрать дров в расселенном аварийном бараке, но на нее обрушилась крыша.

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