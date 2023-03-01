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НовостиПроисшествия1 марта 2023 10:05

В Красноярске проводится проверка по факту гибели женщины под обломками аварийного дома

Делом заинтересовались СК и прокуратура
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске проводится проверка по факту гибели женщины под обломками аварийного дома. Фото: прокуратура края

В Красноярске проводится проверка по факту гибели женщины под обломками аварийного дома. Фото: прокуратура края

1 марта в Красноярске проводят проверку по факту гибели 36-летней женщины в аварийном доме. Об этом сообщают СК и прокуратура Красноярского края.

Женщина погибла при обрушении кровли аварийного дома на Дальневосточной в Покровке. Красноярка пришли к деревянной двухэтажке, чтобы собрать доски для отопления. В какой-то момент потолок начал рушиться.

Известно, что дом был построен еще в 1960 году. Он был расселен по причине аварийности.

Прокуратура и следком проверяют органы местного самоуправления – ответственных за недопущение пропуска посторонних на аварийный объект. Опрашиваются свидетели.