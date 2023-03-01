Жителей Енисейска приглашают на фестиваль «Столица здоровья»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Здоровый образ жизни с пеленок и активное долголетие – главные темы фестиваля, который пройдет 25 марта 2023 года на двух основных площадках – в физкультурно-спортивном центре «Юбилейный» и в Центральной городской библиотеке.

Организаторы - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки»

Самые юные горожане от 8 месяцев до 4 лет, их родители, бабушки и дедушки станут участниками фирменного семейного праздника «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!», который состоится 25 марта в ФСК «Юбилейный». Необходима регистрация, все подробности здесь.

Образовательная площадка фестиваля откроется в Центральной городской библиотеке Енисейска на ул. Ленина, 95 и будет работать с 14.00 до 17.00.

В программе:

- Лекции о здоровом долголетии, государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах – рецептах и сертификатах для льготополучателей разных категорий, людей с инвалидностью, горожан серебряного возраста.

- Площадка «Губернских аптек» и волонтеров-медиков: измерение артериального давления, диагностика остроты зрения, проверка слуха и др.

- Дегустация чаев и презентация натуральной косметики.

- Консультации специалистов учреждений соцобслуживания о государственных услугах для пожилых людей в части ухода и заботы.

- Консультации сотрудники отделения Социального фонда России по Красноярскому краю об электронных сертификатах на приобретение технических средств реабилитации.

- Площадка мобильной бригады Енисейской районной больницы: можно будет сделать ЭКГ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, степень насыщенности крови кислородом, заполнить анкету для диспансеризации.

Все гости фестиваля получат журнал о здоровом образе жизни в серебряном возрасте.

25 марта, в день фестиваля, в «Губернских аптеках» Енисейска можно будет познакомиться с ассортиментом товаров и услуг для здорового долголетия, продегустировать лечебный чай.

Енисейск станет первым городом фестиваля «Столица здоровья». В 2023 году фестиваль пройдет в десяти городах Енисейской Сибири и объединит тех, кто хочет как можно дольше оставаться здоровым, и тех, кто готов в этом помочь.

Фестиваль проходит в Енисейске при поддержке и участии министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Красноярского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Красноярского краевого Совета ветеранов, а также администрации г. Енисейска, Центральной библиотечной системы г. Енисейска, Енисейской районной больницы, ФСК «Юбилейный», Енисейского педагогического колледжа.

Вопросы о фестивале можно отправлять на почту office.kraskp@phkp.ru.