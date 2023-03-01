В Хакасии 14-летний школьник пережил клиническую смерть из-за курения вейпа

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В Республике Хакасия за 2022 и 2023 год в больницы после курения вейпов поступило трое детей. Одни из школьников пережил клиническую смерть, сообщает министерство здравоохранения республики.

14-летний подросток поступил в стационар Республиканской детской клинической больницы в критическом состоянии. Из-за вдыхания пара у ребенка случился брохноспазм – когда появляются сложности при дыхании.

Мальчика госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Лечение заняло несколько недель, однако ребенка удалось спасти. Теперь его ждет длительная реабилитация. Серьезно пострадали не только легкие подростка, но и мозг.

В региональном минздраве отметили, что распространение подобных курительных систем представляет собой новую угрозу мирового масштаба. Это, в частности, происходит потому, что вейперы убеждены в безопасности «парения» и вдыхают даже больше никотина, чем курильщики.

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