Депутаты Заксобрания Красноярского края предлагают ограничить или запретить продажу вейпов

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Депутаты Законодательного собрания Красноярского края единогласно приняли решение о подготовке обращения в Госдуму об ограничении или полном запрете на продажу вейпов. Об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат Илья Зайцев.

- Ситуация с использованием вейпов сейчас непростая. Это отмечают родители, учителя, медработники. Был случай, когда в больницу обращалась мама 10-летнего ребенка с зависимостью от вейпов с просьбой помочь. А по словам главврача краевого наркологического диспансера, частое использование устройства может привести ребенка к энцефалопатии, - отметил депутат.

В своем обращении парламентарии предлагают подходить к проблеме комплексно. Например, предлагается расширить изучение последствий пользования вейпами, особенно детьми и подростками, анализ жидкостей, ужесточение таможенного контроля и наказание за продажу и потребление, в том числе в школах.

Рассматривают депутаты и полный запрет на продажу таких электронных устройств.