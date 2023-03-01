Малышей Енисейска приглашают принять участие в празднике «Карапузы, на старт!»

В 2023 году в десяти городах Енисейской Сибири состоится фестиваль «Столица здоровья», организованный медиагруппой «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки».

В «Столице здоровья» будут площадки и важные темы для разных возрастов, в том числе для самых юных. В каждом городе фестиваля состоится фирменный семейный праздник «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!». Его девиз – «Расти здоровым, малыш!».

Первыми на старт выйдут карапузы Енисейска. Семейный праздник состоится в субботу, 25 марта, в физкультурно-спортивном центре «Юбилейный». Организаторы приглашают карапузов Енисейска и Енисейского района от 8 месяцев до 4 лет. Вести здоровый образ жизни нужно с пеленок!

В этот день «Юбилейный» превратится в один большой «детский сад». Несколько площадок АО «Губернских аптек» будут посвящены здоровью и красоте: бесплатная диагностика стопы, измерение артериального давления взрослым, консультации о детских витаминах, новинках аптечной косметики. Специалисты учреждения соцзащиты ответят на вопросы о государственных услугах, направленных на правильное психическое и физическое развитие малышей. Свои развлекательные и познавательные площадки, где можно будет рисовать, играть, читать, откроют Енисейский педагогический колледж, детская библиотека, студия детских праздников «Брызги счастья».

Главное событие праздника – старты для карапузов. Малыши будут преодолевать ползком или бегом дистанцию. Ее протяженность зависит от возраста:

от 8 месяцев до 1 года – 10 метров;

1–2 года – 15 метров;

2–3 года – 20 метров;

3–4 года – 40 метров (по 20 метров туда и обратно).

В каждой возрастной группе – 15 карапузов.

Все дети получат фирменные сувениры и дипломы. Организаторы предлагают участникам создать праздничный образ карапузам или всей семье - прийти в костюмах. Фото для вдохновения здесь.

Тема для образов – здоровый образ жизни, витамины, овощи и фрукты – любое творчество приветствуется. Победители будут выбраны зрительским голосованием в каждой возрастной группе.

Регистрация на праздник «Карапузы, на старт!» стартовала 1 марта 2023 года и продлится до полного комплектования групп.

Для регистрации отправьте заявку-письмо на электронный адрес karapuz_2023@bk.ru: в теме письма напишите «Карапузы, на старт!». В заявке укажите имя, фамилию и дату рождения ребенка, Ф.И.О. одного из родителей или законных представителей, контактный телефон. В ответ на заявку придет письмо с вопросом о согласии на обработку персональных данных – ответьте на него.

Работа развлекательных площадок с 9.30.

Торжественное открытие праздника в 10.00.

Вход на мероприятие для зарегистрированных участников – свободный.

Все подробности о «Карапузах, на старт!» в вопросах и ответах здесь.

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки» при поддержке и участии министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Красноярского краевого Совета ветеранов, а также администрации г. Енисейска, ФСК «Юбилейный», Центральной библиотечной системы г. Енисейска, Енисейского педагогического колледжа, Енисейской районной больницы.

Вопросы о фестивале можно отправлять на почту office.kraskp@phkp.ru