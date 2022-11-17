Красноярцы с ночь с 17 на 18 ноября увидят мощный поток метеоров – Леониды Фото: Мария ЛЕНЦ

В ночь с 17 на 18 ноября жители Красноярска смогут полюбоваться на красивое зрелище: приближается самый пик метеорного потока, известного среди астрономов как Леониды (названный так по радианту в созвездии Льва, радиант – область небесной сферы, которая воспринимается, как источник метеоров).

Леониды знамениты своими сильными метеорными дождями, которые влетают в атмосферу Земли со скоростью до 71 километра в секунду. До поверхности они не долетают, сгорают дотла. Но зато какой вид, какие ощущения!

Собственно сам звездный дождь начался еще 6 ноября, продлится до 30 ноября. В первые ночи слабый, затем усиливался к середине месяца, в этот период можно наблюдать до 10 – 15 метеоров в час. А после сегодняшнего пика снова пойдет на снижение.

Кстати, интенсивность из года в год бывает разной и зависит от плотности потока, через который проходит Земля. Например, в 1966 году за час можно было увидеть до 150 тысяч падающих звезд. Кстати, самые крупные метеоры сияют желтым или оранжевым цветом, а те, что помельче – зеленым.

Леониды сегодня можно увидеть в любой точке земного шара. Однако наиболее красочное зрелище захватят жители Северного полушария. Красноярцам не понадобятся даже специальные оптические приборы.

Для этого придется сделать две вещи. Первое – выехать за город. Или хотя бы уйти туда, где городской свет не будет мешать. И второе – отказаться ото сна в период с 1 часа ночи до 5 часов утра. К утру метеоры будут даже ярче. Смотреть – в сторону востока.

Единственное, что может помешать – это погода и тучи. 8 ноября именно они разбили надежды красноярцев увидеть редчайшее лунное затмение.