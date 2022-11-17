Появилось видео проникновения мужчины на территорию детского сада в Железногорске

Стоп-кадр: прокуратура

Прокуратура опубликовала видео проникновения мужчины на территорию детского сада в Железногорске. На кадрах видно, как 47-летний железногорец бродит по территории детского сада, а затем уходит, перелезая через забор.

Как сообщает ведомство, была проведена проверка, в ходе которой заведующая детским садом не сообщила вовремя в полицию о произошедшем ЧП, также учреждением не были предприняты исчерпывающие меры по исключению бесконтрольного пребывания на охраняемой территории посторонних лиц.

В детский сад внесено представление, его рассмотрение, а также организованная полицейскими проверка находятся на контроле прокуратуры.

47-летний мужчина, проникший на территорию, по его словам, был в тот день пьян после похорон друга и совсем не помнит, что произошло в детском саду.

- Мужчина предположил, что он мог перепутать детский сад с тем, в который ходит его маленькая внучка, и попросил прощения у родителей и персонала дошкольного учреждения, - пояснили КП-Красноярск в пресс-службе МВД.

Напомним, что ЧП на территории детского сада в Железногорске произошло еще 26 октября. Мужчина перелез через забор, прошелся по территории, подошел к маленькой девочке, наклонился и пристально смотрел ей в глаза. На вопрос воспитателя «вы за кем?» ответил, не отводя взгляда «я за этой девочкой пришел». К счастью, неизвестного удалось в скором времени выпроводить, намекнув, что территория охраняется, (хотя ЧОПовец пропустил проникновение в сад – прим.ред.) никто не пострадал.

«Комсомольская правда-Красноярск» побеседовала с мамой испуганного ребенка и узнала все подробности этой истории.

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