«Я за этой девочкой пришел»: в Железногорске мужчина пытался украсть 5-летнего ребенка на глазах у воспитателя

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Она забилась в пространство между шкафчиком и стенкой, была напугана до чертиков» - в таком состоянии Ольга* нашла свою дочь Женю*, когда пришла забирать её из детского сада на Ленинградском проспекте в Железногорске (закрытый промышленный город в 50 км от Красноярска). Вечером 26 октября неизвестный мужчина проник на территорию дошкольного учреждения и подошел к 5-летней малышке, которая стояла возле воспитательницы. Вдумайтесь, незнакомец, несмотря на камеры и сотрудника ЧОП, просто разгуливал по участкам, высматривая, где гуляют дети…

«Я за этой девочкой пришел»

В тот вечер группа Жени была на прогулке на своем участке. Воспитатель и двое детей, среди которых была и Женя, стояли возле беседки. Внезапно педагог увидела, как через забор перелез мужчина.

- На видео с камер было видно, как он перелез через забор и направился через весь участок к ним. Когда он подошел, воспитатель у него спросила: «вы за кем?». В это время мужчина наклоняется к моей дочери, останавливается на уровне её глаз, смотрит в них несколько секунд и отвечает «я за этой девочкой». Женя очень сильно напугалась, убежала в другой конец участка. Воспитатель отошла от мужчины на пару шагов, он проследовал за ней. Воспитательница начала спокойно просить мужчину покинуть территорию садика, сообщила, что она охраняется и здесь везде камеры. В общей сложности он пробыл на участке около 5 минут, потом ушел также через забор, - рассказывает мама Жени Ольга.

После этого группа ушла в здание сада.

- Женя была в раздевалке, услышала шаги по лестнице. Она безумно испугалась, забилась в пространство между её шкафчиком и стенкой, съежилась и сидела там. Настолько это её впечатлило. Когда я зашла, она со слезами в глазах начала рассказывать, что к ней подошел какой-то дядя на площадке и пообещал забрать. Затем вышла воспитатель, и рассказала о случившемся, - поясняет Ольга. - Воспитатель вечером сообщила о проникновении охраннику, а он даже был не в курсе, хотя должен следить за видеокамерами. Где он был – непонятно. Его обычно практически нет на месте.

Жалоба в администрацию города и Управление образования Железногорска, фото предоставлено мамой девочки

«Комсомольская правда»-Красноярск связалась с заведующей детского сада. Выслушав корреспондента, руководитель дошкольного учреждения от комментариев отказалась.

- Честно говоря, я даже не знаю, как прокомментировать эту историю. Да, проникновение на территорию было, но комментировать я это не буду, извините, - сказала заведующая и повесила трубку.

Мы связались с управлением образования ЗАТО Железногорск, там от комментариев, несмотря на официальный запрос, отказались.

«Мужчина не найден»

Примечательно, что после того, как дети были уже в безопасности, то никто не обратился в полицию. Заявление от заведующей поступило на следующий день, вместе с заявлением от мамы девочки. Как рассказывает Ольга, у нее сначала его не хотели принимать.

- Я подала заявление в отделе полиции – приняли его с препирательствами, мол, заведующая уже нас оповестила, зачем еще одно. На всякий случай я подала еще в электронном виде. После этого мне позвонил неизвестный, представился сотрудником МВД, но не назвал ни свою должность, ни фамилию. 7 минут меня отчитывал непонятный человек, что так делать не нужно было и вообще, что нам родителям заняться нечем, вот и пишем заявления, а там даже состава преступления нет. Я не знаю, кто это был, поэтому обратилась в краевую прокуратуру. Ну и написала заявление в управление образование. От МВД мне пришел ответ, что мужчину не нашли, но работа продолжается.

Ответ от МВД, фото предоставлено мамой девочки

КОММЕНТАРИИ ВЕДОМСТВ:

Дарья Грибкова начальник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю.

- Руководством МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по итогам проведенной проверки подготовлено представление в адрес заведующей детского сада с требованием провести с персоналом дополнительный инструктаж по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в том числе при проникновении на территорию посторонних лиц. Сотрудниками полиции в полном объеме данное сообщение отработано.

Вместо послесловия

Безопасность детей в образовательных учреждениях – довольно острый вопрос. В прошлом году всю Россию потрясли события в Казани и Перми – стрельба была открыта в школе и университете. Буквально в марте текущего года в Красноярске произошло страшное ЧП, которое, к счастью, закончилось без трагедий. 19-летняя Полина Дворкина пронесла ружье в детский сад минуя охрану и домофон, она планировала устроить там кровавую расправу, но её вовремя успели обезвредить три девушки-педагога. Чуть позднее, в апреле, в Ульяновской области психический больной мужчина спокойно проник в детский сад «Рябинка», где убил воспитателя и двоих детей, а потом покончил с собой.

В первые месяцы после подобных ЧП все учебные заведения пытаются обезопасить своих учащихся и воспитанников, но со временем все расслабляются. В большую часть школ и детских садов можно проникнуть довольно легко, и никто даже не обратит на тебя внимание. Особенно часто этому явлению подвержены как раз такие небольшие, закрытые города как Железногорск. Где наличие КПП и забора вокруг территории, небольшое количество серьезного криминала позволяет ощущать себя в безопасности. Но насколько это ощущение реально? Пока наших детей не будут охранять профессионалы, мы не можем быть уверены, что с ними ничего не произойдет. Что еще должно произойти, чтобы система безопасности, наконец, поменялась? И больше не было этих детских напуганных глаз, выглядывающих из-за шкафа в ужасе…

*имена изменены в соответствии с законом

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