Красноярские нефтяники отметили международный день вторичной переработки отходов

Применение рециклинговых технологий на промышленных объектах помогает нефтяникам минимизировать воздействие на окружающую среду. Фото предоставлено компанией

Международный день вторичной переработки отходов – еще один повод привлечь внимание общества, бизнеса и государства к важности бережного отношения к окружающей среде и необходимости рационального использования ресурсов.

Красноярские нефтяники активно включены в экологическую повестку – в своей деятельности следуют политике высокой экологической ответственности, внедряют эффективные сберегающие технологии, привлекают к участию в экомероприятиях сотрудников и их семьи.

«РН-Ванкор» - лучшее добывающее предприятие «Роснефти» в области экологической безопасности по итогам 2021 года - с начала работы в регионе уже направил на вторичную переработку более 200 тысяч тонн макулатуры, что позволило сохранить около 2 000 деревьев. Только за этот год в переработку сдано более 10 тонн бумажных отходов.

В рамках экологической акции «Пластик, сдавайся!», которая ежегодно проводится в преддверии Всемирного дня вторичной переработки, в 2022 году нефтяники собрали и отправили на вторичную переработку 320 кг пластиковых крышек. А в Международный день без бумаги в офисе и на промысле проводится акция «Бумажный бум», в ходе которой в этом году было собрано порядка 360 кг вторсырья. Стоит отметить, что работники предприятия рационально подходят к использованию бумажных ресурсов, сведя его к минимуму - в офисе и на удаленных производственных участках внедрен электронный документооборот. Помимо этого, в офисных зданиях установлены контейнеры для сбора использованных электрических батареек. Ежегодно для утилизации в специализированные пункты сдается более 250 кг батареек.

Применение рециклинговых технологий на промышленных объектах помогает нефтяникам минимизировать воздействие на окружающую среду. Так экологи предприятия запатентовали и внедрили собственную технологию по переработке бурового шлама в техногенный грунт. На Ванкорском кластере по такой технологии уже переработано почти 400 тысяч кубометров бурового шлама, экономический эффект составил почти 4 млрд. рублей.

Отметим, что компания уделяет повышенное внимание обеспечению экологической безопасности и ведет постоянную работу по минимизации воздействия на окружающую среду. Одной из приоритетных целей стратегии «Роснефть-2030» является повышение эффективности процессов обращения с отходами. Внедрение принципов «циркулярной экономики» предусматривает работу над увеличением объема утилизации произведенных масел и упаковки, сокращение использования пластиковых расходных материалов, в том числе в кафе и магазинах на АЗС, а также разработку обучающих курсов для сотрудников.