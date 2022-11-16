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Общество16 ноября 2022 13:20

Красноярские нефтяники отметили международный день вторичной переработки отходов

«РН-Ванкор» сохранил 2 000 деревьев, направил на вторичную переработку более 200 тонн макулатуры
Анна СИМОВА
Применение рециклинговых технологий на промышленных объектах помогает нефтяникам минимизировать воздействие на окружающую среду. Фото предоставлено компанией

Применение рециклинговых технологий на промышленных объектах помогает нефтяникам минимизировать воздействие на окружающую среду. Фото предоставлено компанией

Международный день вторичной переработки отходов – еще один повод привлечь внимание общества, бизнеса и государства к важности бережного отношения к окружающей среде и необходимости рационального использования ресурсов.

Красноярские нефтяники активно включены в экологическую повестку – в своей деятельности следуют политике высокой экологической ответственности, внедряют эффективные сберегающие технологии, привлекают к участию в экомероприятиях сотрудников и их семьи.

«РН-Ванкор» - лучшее добывающее предприятие «Роснефти» в области экологической безопасности по итогам 2021 года - с начала работы в регионе уже направил на вторичную переработку более 200 тысяч тонн макулатуры, что позволило сохранить около 2 000 деревьев. Только за этот год в переработку сдано более 10 тонн бумажных отходов.

В рамках экологической акции «Пластик, сдавайся!», которая ежегодно проводится в преддверии Всемирного дня вторичной переработки, в 2022 году нефтяники собрали и отправили на вторичную переработку 320 кг пластиковых крышек. А в Международный день без бумаги в офисе и на промысле проводится акция «Бумажный бум», в ходе которой в этом году было собрано порядка 360 кг вторсырья. Стоит отметить, что работники предприятия рационально подходят к использованию бумажных ресурсов, сведя его к минимуму - в офисе и на удаленных производственных участках внедрен электронный документооборот. Помимо этого, в офисных зданиях установлены контейнеры для сбора использованных электрических батареек. Ежегодно для утилизации в специализированные пункты сдается более 250 кг батареек.

Применение рециклинговых технологий на промышленных объектах помогает нефтяникам минимизировать воздействие на окружающую среду. Так экологи предприятия запатентовали и внедрили собственную технологию по переработке бурового шлама в техногенный грунт. На Ванкорском кластере по такой технологии уже переработано почти 400 тысяч кубометров бурового шлама, экономический эффект составил почти 4 млрд. рублей.

Отметим, что компания уделяет повышенное внимание обеспечению экологической безопасности и ведет постоянную работу по минимизации воздействия на окружающую среду. Одной из приоритетных целей стратегии «Роснефть-2030» является повышение эффективности процессов обращения с отходами. Внедрение принципов «циркулярной экономики» предусматривает работу над увеличением объема утилизации произведенных масел и упаковки, сокращение использования пластиковых расходных материалов, в том числе в кафе и магазинах на АЗС, а также разработку обучающих курсов для сотрудников.

Общество: ВОПРОС ДНЯ