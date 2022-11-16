Любимая команда – «Гулять!»

Фото: Мария ЛЕНЦ

С идеей клуба к сибирякам обратились АО «Губернские аптеки» и «Комсомольская правда» и получили поддержку. Праздничные встречи в честь открытия «Губернского клуба любителей домашних животных» в этом году состоятся в восьми городах Красноярского края и Хакасии.

Клуб посвящен 200-летию Енисейской губернии, поэтому первым городом стала первая столица губернии, Енисейск. Открытие уже состоялось в Лесосибирске, Иланском, Канске.

А сегодня мы расскажем о том, как это прошло в Ужурском районе и городе Назарово.

На работу - по настроению!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мечту большинства работающих людей осуществила чихуахуа Грета Григорьевна из ЗАТО Солнечный Ужурского района.

- Если она утром крутится возле двери, значит, хочет пойти со мной на работу. Если спокойно лежит на лежанке, значит, у нее выходной, - рассказывает Елена Котлярова, заместитель директора ДК Российской Армии по творческой работе ЗАТО Солнечный. - Все коллеги очень лояльно отнеслись к ней, привыкли. Она приходит, обходит свои владения, а потом лежит на диване в кабинете.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Полная противоположность «работающей» Грете - британка Вика. Ей почти 10 лет, она очень-очень домашняя кошка и всю свою жизнь на диване.

- Это ее первый официальный выход в свет, - говорит хозяйка Катя. - Еще она у нас два раза убегала. Первый раз ее нашли с помощью соцсетей, а второй раз она вернулась сама. А так спокойная, почти все время спит.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Среди гостей праздника - питомцы детского эколого-биологического центра.

- У нас очень много животных, за ними ухаживают и педагоги, и дети. А сегодня мы привезли тех, кого можно взять на руки, поиграть с ними, - рассказали сотрудники центра. И представили своих питомцев: крыску, хомячка, морскую свинку и черепаху.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Самым маленьким участником клуба стал 4-месячный Виталик. Два его старших брата выросли с мопсом Чуви.

- Они были маленькие, и он щеночек, им всегда было с ним интересно, - рассказывает мама. - Теперь с Чуви растет и Виталик.

Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот Марина Базарова, наоборот, свою детскую мечту о собаке осуществила уже став взрослой.

- Мечтала об овчарке, а потом увидела в интернете самоеда, стала интересоваться этими собаками и в 2019 году нашла щенка. Он приехал ко мне из питомника в Череповце, причем из Москвы ехал один в багажном вагоне. Это девочка, и ее полное имя Сага Таежной Сибири С «Белого берега». А домашнее имя - Ляля. Забот с собакой, конечно, много. Вот сейчас, например, после праздника идем с Лялей на вакцинацию. Все лекарства и вакцину покупаю в «Губернских аптеках», у нас город небольшой, и только у них, благодаря крупной сети, есть возможность привозить на заказ любые препараты.

Фото: Мария ЛЕНЦ

У померанского немецкого шпица тоже очень длинное имя, поэтому в семье его зовут просто Пончик.

- Пончику пять лет, он очень любит вкусняшки, играть, очень ревнивый, очень умный и эта порода очень подходит для квартиры, - рассказывает хозяйка и уточняет, что Пончик в Ужуре не единственный представитель этой породы. - У нас в городе любят животных, здесь их очень много.

- Только в нашем подъезде 15 собак, а еще и кошки, и попугаи, и рыбки, - добавляет Татьяна. - У нас, например, есть старший кот, ему 8 лет, есть младший, Рыжик, его нашли в подъезде и когда увидели глаза, не смогли пройти мимо. В пандемию взяли собаку, это наш антидепрессант. Наши питомцы нас всех в семье поделили, у каждого свой хозяин, и потому они ладят, спят в обнимку или носик к носику.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На праздник Татьяна пришла с йорком Бетти, и эта малышка устала больше всех - бегала с мячиком и играла со всеми детьми.

Уточним, праздник проходил в ДК Российской Армии в ЗАТО Солнечный, а пришли на него еще и жители Ужура, который находится рядом. Больше фото по ссылке.

Назарово - столица собак?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Это шестой город на маршруте «Губернского клуба любителей домашних животных» и первый, где на праздник пришли исключительно собаки!

Первые гости - подружки Даша и Настя со своими питомцами.

- Шла из школы и нашла брошенного щенка, - рассказала Даша. - Родители сначала разрешили оставить на один день и поискать ей новых хозяев. Но она сумела так понравиться папе, что осталась с нами. Зовут ее Джесси, мы ее очень любим, а она больше всех любит папу и чтобы ей гладили животик.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Спаниель Пегас, питомец Насти, тоже больше любит папу:

- Они вместе ходят на охоту, Пегас бросается в воду, таскает папе уток. Сам научился.

Еще одна охотница - якутская лайка Зарина.

- Вообще она ездовая, но умеет охотиться на мышей, - рассказала хозяйка Татьяна.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Среди великанов праздника - кане-корсо Бетти, которая выполняет много команд, но особенно уморительны в ее исполнении большой зайчик и маленький зайчик!

А у сенбернара Герды любимая команда - «Дай лапу!».

- Наша собака сломала все стереотипы, она добрая и веселая, - рассказали ее хозяева.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Рене тоже веселый и добрый, хотя это черный терьер, который славится, мягко говоря, непростым характером.

- Собака обученная, очень послушная, хотя умеет защищать. Просто любой собакой нужно заниматься, учить ее общаться с людьми и животными, причем с самого маленького возраста. А еще черный терьер - собака не для ленивых. Ее надо постоянно чесать, мыть, стричь. Расчесок у нее больше чем у меня, плюс ножницы и специальная машинка для стрижки, - рассказала хозяйка.

- У нас в клубе есть собаки любых пород и размеров, от йорков до сенбернаров. Мы занимаемся дрессировкой и воспитанием, приглашаем всех, - рассказал Юрий Телешун, руководитель Назаровского кинологического клуба «Альянс». - Но сегодня мы представляем не только своих питомцев, но и воспитанников Ачинского кинологического клуба «Прайд», с которым мы давно дружим. Наверное, все, кто любит животных, дружат. Например, мы все поддерживаем наш назаровский приют для животных «Четыре лапы».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Дворняга Умка как раз из этого приюта. Она, щеночком, вместе с сестренко, бегала по кладбищу, откуда их забрали волонтеры.

- Полгода назад я помогала своей сестре в приюте и увидела Умку. Всех было жалко и всех хотелось забрать, но все же победила любовь с первого взгляда. Умка теперь со мной, а ее сестренку, кстати, тоже забрали.

Счастливую Умкину судьбу может повторить любая собака или кошка, если неравнодушные люди будут чаще смотреть в глаза бездомных и брошенных животных. Фотогалерея здесь.

Идем скорее гулять! Фото: Мария ЛЕНЦ

Совет специалиста

Фото: Мария ЛЕНЦ

Софья Романченко, ветеринарный фельдшер, сотрудник ветеринарной аптеки «Губернские аптеки», Назарово:

- Хочу порекомендовать интерактивную кормушку-игрушку, вещь очень полезная! Это такое плоское блюдо с овальными выпуклостями, куда можно положить корм или лакомство, и тогда собака будет «добывать» еду и насыщаться постепенно. Многие животные быстро едят, а с этой кормушкой так не получится. Но при выборе этой кормушки учитывайте размеры выпуклостей, чтобы они подходили именно вашей собачке.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ксения Шевченко, продавец ветеринарной аптеки «Губернские аптеки», Ужур:

- Хочу порекомендовать отечественный корм для собак и кошек Alpha Pet. В его состав входит свежее мясо, это ингредиент номер 1. В нем нет синтетических добавок, ароматизаторов. А есть полный набор витаминов и аминокислот, необходимых малышам и взрослым животным. Это корм премиум- и суперпремиум-класса, и при этом он находится в среднем ценовом сегменте. И еще важно, этот корм вкусный, животные его с удовольствием едят.

Внимание!

Открытие «Губернского клуба любителей домашних животных» продолжится в ноябре.

Изучаем расписание:

Минусинск – суббота, 26 ноября

Абакан – воскресенье, 27 ноября

Хакасский национальный краеведческий музей

Ул. Пушкина, 28а.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Что будем делать?

Участники праздника могут показать таланты своего питомца и только в этот день заработать необычные «купоны»-песики, и обменять их на красивые и полезные сувениры для себя и своих питомцев (на фото)! Фотографируйтесь, отвечайте на вопросы, участвуйте в подвижных играх и соревнованиях и получайте за это «песики». Мы уже готовим сюрпризы и подарки, конкурсы и задания, а еще специальные календари здоровья, их получат абсолютно все наши гости!

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Партнер проекта АО «Губернские аптеки».

Благодарим за поддержку ДК Российской Армии, ЗАТО Солнечный, ДК «Юбилейный» г. Назарово, Детскую библиотеку им. Л.Н.Толстого, г. Назарово, и Центральную районную детскую библиотеку, г. Ужур.